雞蛋保存｜蛋尖向下或向上擺？生物老師指各有好處　點放防細菌？

雞蛋放雪櫃，蛋尖應向下？還是向上？生物科老師指兩種方法各有好處。



從超市購入的雞蛋，有指不用拆掉包裝盒，原封不動將雞蛋留在原來的包裝盒內，因為包裝盒目的為防止雞蛋吸收雪櫃中其他食物的氣味，可保持雞蛋新鮮。之後整盒放入雪櫃內，不要放在雪櫃門的蛋架，避免開合雪櫃門令冷藏溫度不穩。

原來的包裝盒可防止雞蛋吸收雪櫃中其他食物的氣味，有效保持雞蛋新鮮。（尹嘉蔚攝）

蛋尖向下助保鮮 蛋尖向上減染細菌

不過，蛋尖應向下還是向上擺放，一直不乏討論。雞蛋的氣室在蛋的圓端，有學者解釋，氣室向上可保持雞蛋的新鮮。近日，台大生物產業學系老師洪泰雄在社交平台發文指，不論蛋尖向下或向上擺放均可，沒有絕對正確的答案，原因是︰

蛋尖向下︰減少氣室中的空氣與蛋黃接觸，保持蛋黃新鮮度，延長保質期；但是這種差異並不會對味道或質量產生很大影響。

蛋尖向下，減少氣室中的空氣與蛋黃接觸，保持蛋黃新鮮度。（尹嘉蔚攝）

蛋尖向上︰防止蛋黃中的蛋白質過度接觸蛋殼，減少細菌滋生風險，及擺放時更穩固。

蛋尖向上，防止蛋黃中的蛋白質過度接觸蛋殼，減少細菌滋生風險。（尹嘉蔚攝）

然而，無論將蛋尖向下或向上放置，只要雞蛋在良好的保存條件下，就可延長保質期。保留在原包裝或放入密封袋，以防止吸收雪櫃中其他食物的氣味。

按圖看雞蛋的正確儲存方法▼▼

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雞蛋尖向上或向下擺放？ 台大生物產業學系老師洪泰雄指，不論蛋尖向下或向上擺放均可，沒有絕對正確的答案。 雞蛋尖向上擺放好處？ 蛋尖向上，防止蛋黃中的蛋白質過度接觸蛋殼，減少細菌滋生風險。

資料來源︰洪泰雄營養教育FB