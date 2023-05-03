長壽水果｜蘋果防大腸癌藍莓延緩腦退化　9種長壽水果附健康食法

水果營養價值高，能為人體提供維生素及礦物質、葉酸及鉀質，更含豐富膳食纖維，是非常健康的食物。世界衞生組織建議，成人每日應進食最少400克蔬果。不過，根據衞生署的《人口健康調查》報告，有超過八成港人並沒有每天進食兩份水果的習慣。如果知道水果可以抗癌、延壽，會改變你的習慣嗎？



水果的益處人所共知，但你知道原來水果除了可以抗癌，更有延年益壽的神奇功效嗎？近日有研究長壽科技的英國網站發表文章，指出有9種水果能夠使人健康長壽。

1 藍莓含花青素 減慢認知退化

藍莓含有花青素，是水果中花青素含量最高的一種。藍莓能夠有助穩定血糖、血壓。藍莓中的抗氧化劑可以防止膽固醇積聚， 具有抗氧化作用，有助預防老化。藍莓更富含維他命K，有助於骨骼健康和血液凝固。對於患有認知障礙症的老人家而言，藍莓更有助於減慢認知退化。

藍莓是水果中花青素含量最高的一種．有助穩定血糖、血壓。（Pixabay）

2 蘋果果膠 預防大腸癌

蘋果有「果中之王」之稱，富含植化素、果膠、多酚、維他命、鉀、鐵等礦物質，能預防癌症、心血管疾病和糖尿病的功效。蘋果中的槲皮素更具有抗氧化和抗炎作用，果膠則能促進腸道蠕動，有助改善便秘，連腸內的致癌物質亦一併排走，有助預防大腸癌。

蘋果屬於低卡水果，一個蘋果可以提供大約 95 卡路里、零克脂肪、1 克蛋白質、25克碳水化合物， 19 克糖和 3 克纖維。 （Pixabay）

3 橙含豐富維他命C 延緩皮膚老化

橙是一款低卡路里的水果，富含大量膳食纖維、豐富維他命C、檸檬酸。檸檬酸能夠預防腎結石，維他命Ｃ則可幫助身體產生膠原蛋白，延緩皮膚老化，讓人看起來年輕幾歲。除此以外，膳食纖維能夠降低膽固醇濃度，減低患上心臟病、結腸癌的風險。

按圖看9大長壽水果：

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4 覆盆子高纖 降心臟病糖尿病風險

覆盆子是所有水果中膳食纖維含量最高的。攝取足夠膳食纖維能夠降低患心臟病和糖尿病的風險，穩定血糖。此外，覆盆子還含有可維持骨骼健康、減慢骨質流失的錳、鈣和維他命K。覆盆子內所含的鞣花單寧更可以阻止人體內癌細胞的生長，有防癌作用。

5 黑莓含錳 增強免疫系統

黑莓中的錳有助保護細胞免受損傷，增強免疫系統健康、骨骼生長和血液凝固、癒合傷口。黑莓中的抗氧化劑花青素成分，能夠對抗可導致癌症的自由基，抑制腫瘤細胞生長。

6 西梅綠原酸 暢通排便

西梅中的綠原酸及山梨糖醇能夠幫助水分吸收，暢通排便。而西梅的纖維含量亦非常高，助預防便秘和吸收食物中的營養。由於西梅富含鉀，可保障肌肉、神經以及心臟功能正常運作。更有研究指出，西梅有助預防或延緩骨質流失。

7 香蕉富含維他命B6 紓緩情緒改善睡眠

很多人都知道香蕉能夠抗抑鬱。這是因為香蕉富含維他命B6，可促進血液新陳代謝，為身體提供能量，助紓緩情緒、改善睡眠。香蕉內的鉀更可協助排走體內多餘鈉質，改善血壓高及水腫問題。

8 西瓜茄紅素比番茄高 降中風風險

西瓜被公認是最補水的水果，內有92%的含水量，可幫助身體補充水分。西瓜所含有特殊的胺基酸—瓜胺酸，也能夠緩解肌肉痠痛。值得注意的是，西瓜富含茄紅素，含量比番茄更高，能夠預防心血管疾病，降低中風風險、降血壓。

牛油果中的單不飽和脂肪用於替代飽和脂肪，可以降低心血管疾病並改善血糖。（Pixabay）

9 牛油果含單不飽和脂肪 保持動脈暢通

牛油果有維他命E和維他命K，能夠支持健康的皮膚、頭髮、指甲和細胞膜滲透性。此外，牛油果富含不飽和 omega-3 脂肪和單不飽和脂肪，用於替代飽和脂肪，有助降低壞膽固醇的水平，保持動脈暢通並有助保持心臟健康。

根據衛生防護中心數據，1個131克的橙約有62千卡、12.3克糖、3.1克膳食纖維，而一杯240毫升的橙汁有108千卡、20.2克糖、0.5克膳食纖維。與原個水果比較，果汁的膳食纖維較低。（Pixabay）

日日二加三 能吃就不要喝

水果中的維他命、礦物質及營養素的相互作用能減低患上多種慢性疾病的機會，如糖尿病、高血壓、心血管病及某些癌症。不過儘管水果有多健康，也應適可而止，過量吸收可能會導致反效果。

根據衛生防護中心的指標，要吃得健康，應採取「日日二加三」的食法，即每日進食兩份不同種類的水果和三份不同種類的蔬菜。水果則建議在午飯和晚飯後進食。多選擇不同種類的新鮮蔬果，才可以攝取不同營養素，改善健康，減低患病風險。

中心亦建議，能吃水果就不要喝果汁。因為純果汁含較高的糖分和熱量，但膳食纖維含量較低，過量飲用或會攝取過多的糖分及熱量，建議多進食原個水果。純果汁的營養含量並不能代替原個水果，即使每天飲用多於180毫升的純果汁，也只會當作一份水果計算，可見純果汁的營養成分比原個水果低。

參考資料：Longevity.Technology