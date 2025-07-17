香蕉營養｜食蕉6大時機功效不同　早餐吃防便秘 幾時食改善失眠？

香蕉營養高、飽肚感強且價格相宜，深受大眾歡迎。如果還選對食用時間，更可增加其健康功效。例如運動後食香蕉，可減緩運動時造成的抽筋、使腦部放鬆、維持好心情。



香蕉營養｜食香蕉都有時間表？早餐吃改善便秘防血糖升

香蕉益處毋庸置疑，但在不同時間吃香蕉，也會為身體帶來不同效果，單單是運動前或後食用已有分別。除了運動前後，大多數人都認為香蕉適合早午晚食用，但假如是追求改善便秘、預防餐後血糖升。

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１早餐食用：改善便秘 防餐後血糖飆升

香蕉當中的非水溶性膳食纖維有助刺激腸臟蠕動，維持腸臟暢通，有助預防便秘。其寡糖亦有助增加益生菌，改善腸道環境從而改善便秘。而不同的熟成程度所含的營養分量略有不同，當中梅花點香蕉最助排便，因果寡糖含量比其他高，在腸道幫助細菌分解，加強腸道細菌的平衡，提升腸道健康。同時含有大量多酚，能夠延緩衰老。

香蕉含膳食纖維，一條約7吋長的中型香蕉已含約3克，部分水溶性膳食纖維，有助降低體內膽固醇及穩定血糖水平。

在不同時間吃香蕉，也會為身體帶來不同效果，選對時間更可提升功效。（Kawin Harasai/Unsplash）

請按圖看不同時間吃香蕉好處：

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２午餐前後：防飯氣攻心 消除疲勞

午餐前後吃，香蕉的醣類及維他命B1，兩者結合下能轉代成能量，為身體補充能量。豐富的鎂有助穩定神經、對於鈣的吸收也有幫助。午飯後吃香蕉，幫助代謝，避免飯氣攻心

３晚餐前：防暴飲暴食

晚餐前吃一根，香蕉的澱粉質能夠為身體提供飽足感，減低發生進食過量的機會。

４睡覺前：有助安眠

由於香蕉富含鎂，有促進褪黑激素的分泌，改善失眠。同時維持適當睡眠周期、增加睡眠時間。

５運動前：提供能量 提升表現

運動前30分鐘食用香蕉，其醣類能為身體提供能量，維持運動的耐力。

６運動後：減緩運動時造成的抽筋

運動後30分鐘內吃香蕉，有助避免因大量流汗電解質失衡而引致抽筋，並幫助肌肉修復與生長及消除疲勞。

午飯後吃香蕉，幫助代謝，避免飯氣攻心想睡。（Eiliv Aceron/Unsplash）

香蕉營養｜3類人不宜多吃香蕉

儘管香蕉好處多，但因黃香蕉的糖分高，糖尿病患者與減重者不宜多吃；而青蕉或黃蕉都含較高的鉀質，限鉀的腎臟病人或腎功能不好的人最好不要吃。如有疑問可向醫生或營養師查詢。

梅花點香蕉最有助排便，因果寡糖含量比其他高，有助提升腸道健康。（Dean David/Unsplash）

資料來源：康健、早安健康