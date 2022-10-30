蘋果營養｜護心減中風助防癌7大益處　每日宜吃多少降糖尿？

你一定聽過「1天1蘋果，醫師遠離我」這句諺語，根據《今日》（TODAY）報導，美味多汁的蘋果富含營養，可以單獨吃，也可以添加到沙律、主菜和甜點中。1個中等大小的蘋果，約含有大約95卡熱量、25克碳水化合物、4克纖維和8毫克維他命C。



蘋果中大部分的好處來自於蘋果中的多酚，根據《WebMD》報導，吃蘋果有助於控制血壓並保持血管的健康，促進良好循環。蘋果還有助於減少慢性發炎，發炎是心臟病的危險因子。此外，蘋果其實還有更多的健康益處：

蘋果7大健康益處（按圖👇👇👇）

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1. 有助於減肥：過去有研究發現，飯前吃蘋果的人比不吃蘋果的人減去的體重更多。根據《Healthline》的報導，這是因為蘋果中的纖維，可以讓人有飽足感，而且很久都不會感覺餓。

2. 促進心血管健康：根據《Healthline》的報導，蘋果中的可溶性纖維與降低膽固醇有關，而蘋果中的類黃酮，可能會降低中風的風險。1項研究發現，每天吃1個蘋果與他汀類藥物一樣，可以降低死於心臟病的風險。

3. 降低患糖尿病的風險：根據哈佛大學TH Chan公共衛生學院的說法，蘋果中類黃酮的抗氧化作用，可以防止胰腺中的細胞損傷，胰腺負責分泌胰島素以抑制血液中的糖分。1項女性健康研究在9年內追蹤了38,000名女性，發現每天吃1個或多個蘋果的人，罹患第2型糖尿病的風險降低了28%。

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4. 促進牙齒健康和口氣清新：根據《WebMD》報導，吃蘋果、紅蘿蔔和芹菜等堅硬的蔬果，有助於去除引起異味的牙菌斑和食物顆粒。

5. 腸胃益生元：蘋果含有果膠，這是1種纖維，有助於餵養腸道中的有益菌。最新研究發現，這就是蘋果能對抗肥胖、第2型糖尿病和心血管疾病的關鍵。

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6. 降低癌症風險：根據《Healthline》的報導，在蘋果中發現的植物化合物與降低患癌症的風險有關。科學家認為水果的抗氧化和抗炎作用，可能是降低癌症風險的原因。

7. 保持骨骼健康：吃水果與骨密度有關，有助於保持強壯、健康的骨骼，並隨著年齡的增長保持適當的骨量。發表在《營養學進展雜誌》（Journal Advances in Nutrition found）上的研究發現，與吃蘋果醬或根本不吃蘋果的女性相比，吃新鮮蘋果的女性體內流失的鈣質更少。

資料來源：An Apple a Day Just Might Keep the Doctor Away

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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