蘋果營養｜護心減中風助防癌7大益處　每日宜吃多少降糖尿？

你一定聽過「1天1蘋果,醫師遠離我」這句諺語,根據《今日》(TODAY)報導,美味多汁的蘋果富含營養,可以單獨吃,也可以添加到沙律、主菜和甜點中。1個中等大小的蘋果,約含有大約95卡熱量、25克碳水化合物、4克纖維和8毫克維他命C。



蘋果中大部分的好處來自於蘋果中的多酚,根據《WebMD》報導,吃蘋果有助於控制血壓並保持血管的健康,促進良好循環。蘋果還有助於減少慢性發炎,發炎是心臟病的危險因子。此外,蘋果其實還有更多的健康益處:

1. 有助於減肥:過去有研究發現,飯前吃蘋果的人比不吃蘋果的人減去的體重更多。根據《Healthline》的報導,這是因為蘋果中的纖維,可以讓人有飽足感,而且很久都不會感覺餓。

2. 促進心血管健康:根據《Healthline》的報導,蘋果中的可溶性纖維與降低膽固醇有關,而蘋果中的類黃酮,可能會降低中風的風險。1項研究發現,每天吃1個蘋果與他汀類藥物一樣,可以降低死於心臟病的風險。

3. 降低患糖尿病的風險:根據哈佛大學TH Chan公共衛生學院的說法,蘋果中類黃酮的抗氧化作用,可以防止胰腺中的細胞損傷,胰腺負責分泌胰島素以抑制血液中的糖分。1項女性健康研究在9年內追蹤了38,000名女性,發現每天吃1個或多個蘋果的人,罹患第2型糖尿病的風險降低了28%。

4. 促進牙齒健康和口氣清新:根據《WebMD》報導,吃蘋果、紅蘿蔔和芹菜等堅硬的蔬果,有助於去除引起異味的牙菌斑和食物顆粒。

5. 腸胃益生元:蘋果含有果膠,這是1種纖維,有助於餵養腸道中的有益菌。最新研究發現,這就是蘋果能對抗肥胖、第2型糖尿病和心血管疾病的關鍵。

6. 降低癌症風險:根據《Healthline》的報導,在蘋果中發現的植物化合物與降低患癌症的風險有關。科學家認為水果的抗氧化和抗炎作用,可能是降低癌症風險的原因。

7. 保持骨骼健康:吃水果與骨密度有關,有助於保持強壯、健康的骨骼,並隨著年齡的增長保持適當的骨量。發表在《營養學進展雜誌》(Journal Advances in Nutrition found)上的研究發現,與吃蘋果醬或根本不吃蘋果的女性相比,吃新鮮蘋果的女性體內流失的鈣質更少。

資料來源:An Apple a Day Just Might Keep the Doctor Away

