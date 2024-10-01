白果功效｜止咳化痰緩哮喘補腦真係得？中醫推2食療1部位最毒勿吃

白果功效｜為預防腦退化，有人建議多進食銀杏（即白果），不單有助補腦，而且亦有護心的功效。不過，台灣有研究表示，白果並沒有補腦護心的作用！究竟白果有什麼好處？進食時有什麼需要注意？哪些食物才有助補腦？



白果雖然營養豐富，不過含有毒性，所以市民每次不宜多吃。（視覺中國）

白果功效｜中醫推介白果燉乳鴿 益氣養血

白果在《本草綱目》亦有記載：甘、苦、澀，平。有毒。歸肺經。有斂肺定喘，止帶，縮尿的功效。如果配合五味子、胡桃肉，更可補腎納氣。中醫爸爸古鎧倫醫師表示，白果具有化痰止咳、紓緩哮喘的功效。

食療方面，古醫師建議可以白果燉乳鴿，有益氣養血、養心安神、疏肝解鬱的功效。此外，白果亦可配合決明子及菊花茶，有效清肝明目、去風止痛，改善視力、調節血壓血脂等。

按圖看白果功效：

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古醫師表示，白果可以配合決明子及菊花茶煲水，有清肝明目、祛風止痛，改善視力、調節血壓血脂等功效。（VCG）

白果決明菊花茶食譜

材料：白果9克、決明子9克、菊花3克、蜂蜜適量、水1公升



做法：

1. 白果去殼去皮，和決明子放入鍋中，加水以大火煮開，轉小火續煮30分鐘。

2. 加入菊花後熄火，服用前加入少量蜂蜜



白果功效｜白果含毒素集中果心 每日最多吃10粒

白果營養豐富，但古醫師提醒市民不宜多吃白果，「白果中含有白果苷，可以分解出有毒的氰氫酸，食用過多會引致中毒，有機會出現腹痛、吐瀉、發熱、紫紺以及昏迷、抽搐等情況。」他建議，在食用白果前可以把毒素較集中的果仁芯摘除，或去殼煮熟，就可以減輕毒素，不過毒性並不可以完全清除，所以建議每人每天只可以吃約10粒白果，一星期亦不宜多吃。

白果功效｜7類食物改善腦部健康 奧米加3提升記憶力專注力

雖然白果對補腦沒有幫助，不過事實上有不少食物都可以促進腦部神經的連繫，有助提升大腦效率。看看以下7款食物和它們的功效：

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補腦食物：甜菜頭、全穀類

這些食物都含有豐富維他命B雜，有助改善大腦神經傳導，促進細胞的溝通，提升思維速度。

補腦食物：豆類

葡萄糖是大腦主要的能量來源，充足的葡萄糖可以令人體更精神，而纖維質可有助穩定血糖，提高警覺性及專心程度。

補腦食物：三文魚

三文魚含有豐富的奧米加3，長遠可以改善記憶力及專注力，同時減低認知障礙症的徵狀。此外，奧米加3亦可以改善心血管，促進心臟健康。

補腦食物5：橄欖、牛油果

橄欖、牛油果兩種食物都含有單元不飽和脂肪，是製造和修補細胞膜不可或缺的材料，同時亦可以促進血液循環。

補腦食物7：深綠色蔬菜

菠菜等深綠色蔬菜都含有豐富維他命K及胡蘿蔔素，可有助預防認知障礙症。