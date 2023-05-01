叮意粉貼士｜微波爐翻叮意粉3大竅門　意粉帶飯想彈牙要放冰格？

阿媽教落帶飯唔好帶意粉，如果唔係叮個陣就會腍晒，意粉一夾起就會散晒。所以好多人帶飯，都盡量避免帶意粉。但如果真係好想帶意粉，再在公司微波爐叮，又可以點樣做呢？今次實試3個技巧，等大家可以食到彈牙意粉。

攝影：黃偉麟



大家帶飯最緊要快靚正，菜式不可以太複雜，煮及帶的時候要簡單，例如分醬汁及意粉各一盒，或者叮熱的時候分幾次，每次又兩分鐘，都是費廢時失事，又會霸住個微波爐。另外就要便宜，一次可以做好幾餐來帶飯，想食的時候隨手可叮熱享用，所以今次實試可以讓大家打破意粉唔可以帶飯的定律。

帶意粉微波爐叮，向來都會叮至太腍。

意粉實試內容

實試意粉1：意粉煮至七成熟後放涼，放上已放涼的番茄醬汁，便放進雪櫃。明天帶飯時，蓋上盒蓋，以微波爐800W加熱4分鐘。

實試意粉2：意粉煮至七成熟後放涼，放上已放涼的番蕃茄醬汁，馬上放進冰格急凍。明天帶飯時，蓋上盒蓋，微波爐800W加熱6分鐘。

意粉煮至七成熟後放涼

意粉放涼後入盒（左：實試意粉1、右：實試意粉2）

放上番茄醬（左：實試意粉1、右：實試意粉2）

實試意粉1正常放進雪櫃冷藏格

實試意粉2放進雪櫃冷凍格急凍

結果

實試意粉1：意粉微波爐叮熱後，番茄醬汁被微波爐加熱後變乾，而且意粉比較腍身，整體口感不理想。

實試意粉2：意粉微波爐叮熱後，番茄醬汁面還留有水珠，醬汁沒有太大流失，盒底還有醬汁留下去，意粉夾起來還有彈性，整體口感不錯，實試結果令人滿意。

實試意粉1叮熱後醬汁變乾，較難夾起，而且意粉腍身。

實試意粉2醬汁能夠保持，意粉有彈性口感不錯。

番茄醬保留情況（左：實試意粉1、右：實試意粉2）

3個叮意粉零失敗竅門



技巧1：意粉要用扁意粉，煮至7成熟

今次的實試其實用一般意粉也可以，但用扁意粉會更萬無一失，滾水加油下扁意粉煮5分鐘左右至7成熟，再瀝乾水分。



技巧2：意粉拌入橄欖油，醬汁必須放涼

意粉拌入少許橄欖油，令意粉不會黐在一起，放涼後便可放入飯盒，再煮番茄醬汁，煮好後必須放涼，才直接加在意粉面，如果醬汁未放涼，會令意粉過熟，那麼微波爐叮熱時，便做不到彈牙的效果。



技巧3：

醬汁加入意粉後，馬上包好放進冰格急凍，而微波爐加熱的時候，一定要蓋上盒蓋來叮，而且盡量一次性，不要分幾次來叮，否則會令水分流失。



意粉表面質感（左：實試意粉1、右：實試意粉2）

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