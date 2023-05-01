叮意粉貼士｜微波爐翻叮意粉3大竅門 意粉帶飯想彈牙要放冰格？
阿媽教落帶飯唔好帶意粉，如果唔係叮個陣就會腍晒，意粉一夾起就會散晒。所以好多人帶飯，都盡量避免帶意粉。但如果真係好想帶意粉，再在公司微波爐叮，又可以點樣做呢？今次實試3個技巧，等大家可以食到彈牙意粉。
攝影：黃偉麟
大家帶飯最緊要快靚正，菜式不可以太複雜，煮及帶的時候要簡單，例如分醬汁及意粉各一盒，或者叮熱的時候分幾次，每次又兩分鐘，都是費廢時失事，又會霸住個微波爐。另外就要便宜，一次可以做好幾餐來帶飯，想食的時候隨手可叮熱享用，所以今次實試可以讓大家打破意粉唔可以帶飯的定律。
意粉實試內容
實試意粉1：意粉煮至七成熟後放涼，放上已放涼的番茄醬汁，便放進雪櫃。明天帶飯時，蓋上盒蓋，以微波爐800W加熱4分鐘。
實試意粉2：意粉煮至七成熟後放涼，放上已放涼的番蕃茄醬汁，馬上放進冰格急凍。明天帶飯時，蓋上盒蓋，微波爐800W加熱6分鐘。
結果
實試意粉1：意粉微波爐叮熱後，番茄醬汁被微波爐加熱後變乾，而且意粉比較腍身，整體口感不理想。
實試意粉2：意粉微波爐叮熱後，番茄醬汁面還留有水珠，醬汁沒有太大流失，盒底還有醬汁留下去，意粉夾起來還有彈性，整體口感不錯，實試結果令人滿意。
3個叮意粉零失敗竅門
技巧1：意粉要用扁意粉，煮至7成熟
今次的實試其實用一般意粉也可以，但用扁意粉會更萬無一失，滾水加油下扁意粉煮5分鐘左右至7成熟，再瀝乾水分。
技巧2：意粉拌入橄欖油，醬汁必須放涼
意粉拌入少許橄欖油，令意粉不會黐在一起，放涼後便可放入飯盒，再煮番茄醬汁，煮好後必須放涼，才直接加在意粉面，如果醬汁未放涼，會令意粉過熟，那麼微波爐叮熱時，便做不到彈牙的效果。
技巧3：
醬汁加入意粉後，馬上包好放進冰格急凍，而微波爐加熱的時候，一定要蓋上盒蓋來叮，而且盡量一次性，不要分幾次來叮，否則會令水分流失。
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實試意粉內容是什麼？
實試意粉1是正常放進冷藏格，實試意粉2放進冷凍格急凍。
哪一個結果比較好？
實試意粉2放進冷凍格急凍的比較好，醬汁沒有太大流失，而且意粉還有彈性。
零失敗的竅門是什麼？
要用扁意粉，煮至七成熟後拌入橄欖油，醬汁必須放涼，完成後馬上急凍，而微波爐加熱要一次性。