食蟲｜加拿大網紅餵歲半B女食蟋蟀！替代牛雞月省3千元營養師點睇

加拿大一名網紅不但自己好食蟲，更把原隻蟋蟀、蟋蟀蛋白粉和蟋蟀零食等等，餵給自己18個月大的女兒。她稱食蟲此一飲食方法，不但充滿營養，富含蛋白質，而且更可減少家庭開支，自食蟲後，她家省下每月400美元左右（約港幣3120元）。



餵歲半女兒食蟲 實驗為期3周

加拿大一名美食網紅Tiffany Leigh直言，自己本來也喜歡到泰國或越南等地，體驗炸蜘蛛、螞蟻，甚至蠍子串等。近日她向美國《商業內幕》(Business Insider)投稿，稱烤蟋蟀、蟋蟀蛋白粉及蟋蟀零食，不僅營養成分豐富，且比其他嬰兒食品便宜。因此她決定展開一場為期三周的實驗，且指女兒除了完隻烤蟋蟀外都相當配合。

昆蟲蛋白粉適合小孩食用？（圖片來源：istock）

蟋蟀蛋糕帶「堅果味」 替代牛肉雞肉

在這三周內，她把蟋蟀混合到女兒的嬰兒食品中，以代替女兒本來的蛋白質補充品。她會把蟋蟀攪拌在麵粉糊裡，並煎成鬆餅給女兒吃。她指女兒開心地把蟋蟀鬆餅都吃光，甚至還想要更多鬆餅。她亦會用蟋蟀蛋白粉去製作蛋糕，稱蟋蟀蛋糕和正常蛋糕沒太大分別，只是多了點「堅果味」。她直言自從用蟲代替牛肉、雞肉等蛋白質後，每月能為她減少約港幣3120元的開銷。她決定在未來的日子，會繼續在三餐中加入其他可食用昆蟲，例如螞蟻、蚱蜢和蠕蟲。

加拿大網紅Tiffany Leigh（圖片來源：Tiffany Leigh社交平台）

營養師回應：食蟲是好的蛋白質來源

根據紐約市註冊營養師 Jenna Werner在《紐約郵報》的回覆，蟋蟀是很好的蛋白質來源。她指蟋蟀擁有許多對兒童和成人都很重要的營養價值，蟋蟀蛋白粉含有65.5%的蛋白質，蟋蟀粉則更有維生素 B12、鈣、鐵、鎂、脂肪酸和鉀等營養元素。

她亦提醒大家，吃蟲雖然的確能補充營養，但記得要購買合規格且得到美國國家衛生基金會（NSF）或第三方的安全認證的昆蟲食品，適合人類食用，而且考慮窒息與甲殼類過敏風險。

資料來源：《紐約郵報》