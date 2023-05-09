微波爐起火｜廚房紙包小蘿蔔叮着火？教授實試親解4迷思揭真兇！

微波爐是不少家庭必備的小家電之一，不過若然使用不當，分分鐘會釀成大禍。早前有網民在Facebook《家居裝修分享谷》帖文，表示自己用廚房紙包裹蘿蔔仔放入微波爐加熱時，微波爐突然著火。對於樓主的行為，網民的意見兩極，部分網民認為樓主的行為完全錯誤，絕不可把廚房紙放入爐內，不過亦有很多網友支持樓主，覺得廚房紙不是起火的主因。我們就事件請教科技大學科學教育助理教授陳天問博士，陳博士更親自實試一次，竟然有重大發現，元兇竟非廚房紙！



早前，有網民表示用廚房紙包裹食物之後再放入微波爐但突然起火，網民普遍的回應兩極，有人認為廚房紙是起火的原因，不過有人卻不認同。（圖片來源：Facebook@家居裝修分享谷）

微波爐加熱食物原理？

對於使用微波爐一直都有很多迷思，什麼東西可以放入爐，什麼不可以，那需先了解微波爐加熱的原理。事實上，微波爐是靠釋放出微波，透過帶動電子的轉移和電磁場的改變，令帶有極性的水分子震動而產生熱力。

微波爐雖然面世多年，不過市民之間仍有不少迷思。（VCG）

廚房紙入微波爐會著火？科大教授親身實試

網民對於廚房紙能否放入微波爐加熱，無論是支持或反對一方都各執一詞。香港科技大學科學教育助理教授陳天問博士表示，起火的重點不是在於廚房紙，而是放入微波爐中的食物。他解釋，廚房紙屬於非金屬物質也不含水分，當微波穿透廚房紙並不會產生反應，因此可以確定它不是導致起火的元兇。

既然不是廚房紙，又是什麼令微波爐著火？陳博士為了驗證結果，分別放入小蘿蔔、提子和番茄入微波爐加熱，經過兩天的實驗後，他發現起火的原因，應該是食物本身。「火花的形成是因為電弧效應。若小蘿蔔、葡萄等蔬果中含有足夠多的離子或礦物質，且體積較小，表面曲率較大，則微波幅射有可能使其表面產生足夠大的電場而引發電離現象，產生肉眼可見的火花。」他又指，大部分食物包括小蘿蔔在正常情況下並非每次放進微波爐加熱都會出現電弧效應。不過，萬一產生火花，加上如有包裹食物的廚房紙等助燃物便帶危險性，或會發生意外。

按圖看陳博士的實驗結果，小蘿蔔放入3秒便生火花！

使用微波爐4大迷思

微波爐迷思1：微波爐的幅射對人體有害？

陳博士認為這個問題是源於市民對幅射不理解。幅射大致可分為兩種，包括是電離幅射和非電離幅射。電離幅射是指醫院的X光和核電廠的幅射，如果接觸的劑量太多，會破壞染色體，造成細胞異變和患癌。不過，微波爐的非電離幅射則不會傷害DNA，加上生產商在製造過程中會進行嚴格安全監控，市民毋須過分擔心。

不少市民都認為，微波爐釋出的幅射對人體有害，不過事實上微波爐幅射屬於非電離幅射，不會傷害人體染色體。（資料圖片）

按圖看陳博士解構使用微波爐的4大迷思：

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微波爐迷思2：不可用微波爐加熱液體？

這個迷思可算是部分正確，因為微波爐運作的過程中，液體會在短時間內迅速加熱。在正常的情況下，蒸氣會排走（即沸騰時的狀態），但液體在微波爐快速加熱時，如果沒有足夠的時間排走蒸氣，就會呈現不穩定狀態。萬一這個時候攪動液體，沸騰反應就會立即出現，有機會濺傷人。建議縮短加熱的時間，或者不時攪動液體，令蒸氣可以及早排走。

叮水有機會造成危險。（資料圖片）

微波爐迷思3：叮雞蛋會爆炸？

這個迷思只適用於叮生雞蛋或者加熱連殼熟蛋，因為蛋白含有豐富水分，叮熱的時間一久，蛋內的水分就會變成蒸氣並且累積在蛋殼，最後就會釀成爆炸。建議叮之前，在蛋殼上開多個小孔，讓蒸氣排走，或者轉用其他方法煮熟雞蛋。

叮生雞蛋會令蛋內的水份蒸發，並在蛋在加壓，最後釀成爆炸，想解決問題，可在叮前在蛋殼上加幾個小孔。（資料圖片）

微波爐迷思4：微波爐加熱食物會營養流失

用微波爐加熱食物不比用傳統加熱方式，流失更多營養。事實上，食物在加熱的過程中都會流失營養。相反，有研究指微波爐加熱的時間愈短，流失的營養愈少。