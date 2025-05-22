微波爐用法｜微波爐分2種食物放中間係錯？正確加熱9招肉要叮出血

微波爐用法｜微波爐翻熱食物時，你會怎樣擺放食物？放在中央？大家原來一直都做錯！這樣放置食物，有機會受熱不均，導致食物沒完全適當加熱，有機會殘留細菌，造成不適。不過，不同類型的微波爐有不同的食物擺位，你又知道嗎？



使用微波爐加熱食物，最重要是讓熱力分佈平均，令食物得到高溫加熱的效果。微波爐一般分為兩種，即轉盤式和平台式。

轉盤式微波爐：內裡有一玻璃圓盤，加熱時會轉動。



平台式微波爐：沒有內置轉盤，加熱時，直接把食物放進爐內便可。例如微波焗爐，



微波爐用法｜微波爐分2種 食物擺位各不同

約翰家庭百貨facebook專頁便分享了，如用這2種微波爐加熱時，食物應該如何擺放。

轉盤式微波爐：​這類微波爐微波從側邊單向發射，轉盤旋轉時，食物便可均勻受熱。因此，想達最佳效果，建議把食物放在轉盤的邊緣位置，利用旋轉令各部分均勻加熱。

平台式微波爐：​此類微波爐微波從底部發射，整體加熱較均勻，內部亦無轉盤設計，故使用時，食物可以放置中央。建議加熱過程中，暫停一次，將食物翻動或攪拌，以確保各部分受熱均勻。

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除了注意擺放食物位置，我們綜合食安中心教正確使用微波爐的方法，歸納以下９點。

微波爐正確使用方法

1 不同微波爐 食物擺位各異

轉盤式微波爐，微波從側面進入，中心能量較弱，食物宜放轉盤邊沿，中間留空作環形狀，讓食物均勻吸收能量。而平台式微波爐，能量從底部進入，食物則可置中央。

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2. 中途翻動食物

微波容易只集中在食物表面或邊緣，加熱途中，可暫停，把食物翻動或攪拌，如米飯、湯品等，避免局部過熱，部分卻仍冰涼。

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3. 平鋪食物免堆疊

較大塊的肉應先去骨，切成小塊，平均排放碟邊或轉盤上邊沿，厚度一致。避免堆疊着，令上層吸收過多微波，下層受熱不足。食物烹煮後，宜等候2分鐘才食用。

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4. 使用微波爐專用蓋或濕紙巾

翻熱食物時，宜在食物上覆蓋一層濕紙巾或專用透氣蓋。不但有助蒸氣傳熱，更可防止表面變乾。並留點空隙，讓烹煮時產生的蒸汽排出，以達致均勻加熱的效果。使用微波烹保鮮紙，亦應避免接觸食物。

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5 徹底加熱至沒有血水流出

食物要徹底煮熟，特別是家禽和肉類，應煮至流出的汁液是清澈和沒有血水為止。食物的中心或最厚部分需達至75°C或以上，以消滅病菌。

(envato)

6. 保鮮紙包覆食物 須預留空隙

用微波烹煮食物（特別是高脂或高糖食物）的時間如果較長，最好不要用保鮮紙，避免受熱時可能會令保鮮紙熔化。如用保鮮紙覆蓋食物，應在碟的一角留點空間讓蒸汽排出，因為有些保鮮紙受熱後會繃緊和裂開。

7.液體勿過度加熱防意外

水或液體不要過度加熱，因為水和液體即使過熱，但表面看來仍未煮沸，容易發生危險。

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8. 忌叮連殼蛋

切勿用微波爐烹煮連殼的蛋，以免蒸汽積聚在蛋殼內引致爆炸。如要用微波爐煮蛋，必須先把蛋殼剝掉或敲裂，並刺戳蛋黃或蛋白數下。

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9.使用微波爐專用器皿

避免放進金屬容器，否則會反射微波產生火花。宜使用微波專用器皿，或標有「Microwave Safe」的玻璃或陶瓷容器。