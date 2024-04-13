微波爐食物損營養易致癌？營養師解2大迷思　水煮流失營養更多！

打工、上班帶便當，不少人會選擇用微波爐加熱食物，不過一直以來大家對於使用微波爐都會有種恐懼，擔心微波熱加熱會破壞食物營養、微波會致癌。



對此，台灣張家榕（Angela）營養師就指出，其實水煮比微波更容易流失營養素，且微波也不會有輻射殘留。

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微波加熱會不會讓食物營養流失？

台灣Angela營養師說明，不少人擔心微波加熱會讓營養素流失，事實上，相比之下「水煮」流失的營養素反而更多，不過營養師強調，該有的蛋白質、碳水、脂肪、纖維等等都不會流失，只是微波加熱對於營養素的耗損反而更少。

按圖看使食安中心提醒使用微波爐烹煮或翻熱的注意事項：

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微波會致癌嗎？微波會傷身體嗎？

台灣Angela營養師表示，微波的危險度比香腸、酒、香煙都還低，微波完的食物不會有任何輻射殘留，跟照X光的等級完全不一樣，所以民眾可以安心使用微波爐，不過營養師指出，她並不是鼓勵大家吃微波食品，因為「使用微波爐」跟「吃微波食品」是兩回事，只是想讓大家對於使用微波爐不再恐懼。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：微波會致癌？食物營養會流失？營養師破解2大微波迷思：水煮更容易流失營養素】

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