通渠｜網找通渠佬中伏$700變$7500　無良師傅常用2招前主播險上當

消委會剛公布檢測通渠水的報告，指成分不同的通渠劑並非所有渠管都適用。家中遇上塞渠情況，很多人都會在網上或者透過街招尋找通渠服務。早前有網民以匿名方式在Facebook群組《家居裝修分享谷》分享通渠中伏經歷，發現網上找不同通渠師傅竟然都是同一夥，希望大家不要受騙。但原來這情況不罕見，連TVB前新聞主播柳俊江也曾差點上當。究竟如何可避免中伏？去水不順又應如何處理？



消委會通渠｜檢測17款通渠劑認清3成分 廚房廁所用錯無效恐中毒

事主在網上發帖，表示在廚房洗碗去水不順，於是上網尋找通渠師傅，與不同師傅通過電話、比較過幾間公司後最終選定其中一間。但到上門通渠時，事主卻發現共有3位師傅到來，均表示全部早前都與事主通過電話，質疑他們全是同一夥人。

通渠坐地起價 $700變$7500

通渠師傅在通話中開價$700港幣，並表示如果要用高壓機疏通要再加$800。通渠師傅上門進行簡單檢查後，表示是外面渠管堵塞，要在外牆展開工程，向事主開出$5500和$7500兩個選項。事主選擇較便宜的項目，其後師傅在外牆檢查渠管時，又表示喉管積聚很多沙石，要用機器疏通，並告知事主要以$7500完成工程，更表明只收現金。

按圖即看事主與裝修師傅對話：

渠管淤塞照片前後不符

事主要求師傅拍照，但師傅給她看的照片卻是渠管完全堵塞的狀態，並非沙石積聚。但由於師傅人在外牆進行工程，事主只希望他盡快完工。工程完成後，事主要求師傅將渠管堵塞的照片傳送到事主手機，希望讓家中的工人姐姐往後能多加注意。但當事主收到照片時，卻發現與自己看過的照片不同，令事主更加懷疑師傅誇大渠管淤塞問題，迫使其支付高昂維修費。

網民：通渠佬常用招數 淘寶買工具100蚊搞掂

按圖即看網民留言：

+ 3

事主發文後，引來不少網民評論，有網民表示如果是簡單渠管堵塞，可以不用假手於人，只要買對工具就能疏通渠管。若自行嘗試後，仍然無法根治問題才找專業人士處理；亦有幾位網民表示自己亦曾使用同一夥人，甚至是同一位師傅的通渠服務，有人更因而付了超過$8500「學費」。

TVB前主播柳俊江也險上當

通渠師傅的常用招數連TVB前新聞主播柳俊江曾經亦差點上當，不過柳俊江就相當醒目，在通渠師傅開價$7500時覺得不妥，於是只付了$1500便打發了師傅。

柳俊江也曾遇上不良通渠師傅，險些上當（資料圖片）

不良通渠佬2大常見招數

一、誇大渠管淤塞問題 獅子開大口坐地起價

常見不良通渠手法為先用最便宜的價錢、「免檢查費」、「不成功不收費」等吸引顧客。當接獲生意，他們會用最簡單的通渠方法嘗試，但不會直接疏通渠道，及後表示簡單方法不奏效，需用更繁複的工序疏通，繼而收取昂貴的維修費。

消費者缺乏相關知識，未必能判斷維修方法及收費是否合理。尤其當工序已展開，消費者已是俎上之肉，肉隨砧板上即使師傅開天殺價亦難以拒絕。

不少通渠服務公司標榜以「不成功不收費」、「檢查費全免」作招徠。（網上截圖）

二、於網上開設多間公司 無實體公司地址

另一種手法是一個人持有多間不同名稱之通渠公司並置放於搜尋平台，就算消費者根據搜尋器得出之公司索取報價後貨比三家，亦會跌入陷阱。因全部都是同一個人旗下的公司，而且公司地址往往不是詳細地址，有些甚至沒有提供正確地址。

以事主所選擇的渠務工程公司為例，其中一間通渠公司的網頁沒有提供門市或商業地址，而另一間疑為同一夥的公司則有提供商業地址，但其報稱地址為「北角電氣道B176」，但實際上北角電氣道並無「B176」的門牌號碼，而電氣道170-180號一帶均為服飾店、食店、零售店等店舖，並無任何渠務工程公司。

騙徒手法層出不窮 2招避免中伏

1 選擇設有門市或營業地址的公司 面對面洽商

不少屋苑附近有商戶提供小型家居維修服務包括通渠、開鎖及維修等，消費者可以選擇這類型，或在網上搜尋設有門市的公司。消費者可以直接面對面與公司洽商，即使出現消費爭議需訴諸法律，亦可憑藉地址送達文件。

2 妥善保留單據及付款證明 要求單據列明服務詳情

通渠公司的單據一般以手寫為主，單據上僅列明通渠服務及收費。在工程完成後，消費者應盡可能要求對方清晰列出各項服務的收費詳情、事後保養、保養期及條款等避免爭拗。消費者應妥善保留單據及付款證明，避免以現金付款，一旦發生爭議，可以作為日後追討的憑證。

通渠公司的單據一般以手寫為主，收據上無列名公司地址和電話，讓消費者難以追討，消費者應選擇設有門市或營業地址的公司，面對面洽商。（網上圖片）