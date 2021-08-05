2通渠佬被捕│消委會曾揭收費陷阱　專家籲找信譽好及有門市商戶

警方今月(3日)拘捕兩名男子，他們涉嫌以欺騙手段誇大水渠淤塞問題，以及威嚇手段迫市民支付高昂及不合理維修費。在過去3年，消委會曾接獲超過70宗相關投訴，包括收費差異大、質素參差的投訴個案；香港廁所協會副主席熊志權博士表示，上門通渠服務沒有標準收費，不少師傅會先報價、後維修，如果有手工問題或需提供售後服務。熊建議，市民在網上找通渠師傅時，盡量找信譽良好及有門市的師傅及商戶，如有損毀仍有根據。



熊志權表示，以欺詐手段濫收通渠費用情況在行內不常見，他估計有行外人借機騙錢，包括跨大損毀情況及收費高昂費用。熊指出，上門通渠服務沒有標準收費，不少師傅上門維修前會報價，有人會將收費「預鬆」一點，以防需購買額外的零件及工序。對於是否提供售後服務，則需要視乎情況，如果有手工問題亦需負責。

建議當局規管通渠工程 令用家及行業有保障

熊又指，不少市民在網上找通渠師傅，建議可留意師傅是否有門巿及信譽是否良好，一旦有損毀及需售後服務，仍可有根有據。熊稱，目前本港無法例監管通渠師傅，不少上門維修的師傅為「持牌水喉匠」，該證書由水務署發出，而渠務無設立牌照制度。熊建議署方盡快就規管通渠工程，讓住戶得到保障及規管行業。

警方指，在過去3年消委會接獲超過70宗投訴指，有上門通渠服務公司涉嫌以欺騙手段誇大水渠淤塞問題，以及威嚇手段迫使市民支付高昂及不合理的維修費。（資料圖片 / 余俊亮攝）

據資料顯示，早於2019年消委會曾接獲通渠服務的投訴個案，當時市民主要投訴收費差異大及質素參差。曾有苦主在對比通渠公司資料後，選擇一間聲稱檢查連通渠合共1,500元，最終師傅上門後稱要拆卸坐廁，當時有人指渠管嚴重生銹或會爆渠，遊說可一併處理清洗渠管等，最終埋單5.8萬元。

另一投訴個案為，女事主住所的浴缸去水緩慢，在網上看到有公司標榜「不成功不收費」。女事主預約後，通渠師傅經檢查後建議使用高壓氣槍解決問題，費用900元，事主答允。15分鐘後去水暢順，師傅便離開。不過，女事主之後發現浴缸邊持續漏水，但該公司電話多次無人接聽，加上漏水嚴重及浸濕走廊，她另尋公司跟進，另一師傅拆開雲石後，發現喉管爆開，需另付3,000元維修。

過去3年消委會接獲 超過70宗上門通渠服務投訴

警方指，在過去3年，消費者委員會（消委會）接獲超過70宗投訴，指有上門通渠服務公司標榜以「不成功不收費」作招徠，其中一些投訴涉嫌以欺騙手段誇大水渠淤塞問題，及以威嚇手段迫使市民支付高昂及不合理的維修費。警方商業罪案調查科接收了消委會的個案跟進。

探員調查發現，有人在網上刊登廣告，指提供24小時上門通渠服務，並在電話聲稱一般只收取數百元維修費。可是，上門檢查期間，他們以失實的陳述誇大水渠淤塞的問題，並訛稱須以其他特殊方法處理該問題，藉以收取高昂及不合理的維修費。當市民拒絕接受他們訛稱的服務時，便會以威嚇手段迫使市民接受其服務。

報價數百元 埋單過萬 警拘兩男子



受害人在各宗案件分別被騙取數千甚至過萬元的維修費用，卻不能解決原有的水渠淤塞問題。警方在今月3日採取行動，以「欺詐」及「刑事恐嚇」拘捕涉及多宗同類案件的一名32歲本地男子和一名35歲本地男子。該兩名男子已獲准保釋侯查，將於9月上旬向警方報到。

警方藉此呼籲，市民選擇家居維修服務時，應參考多間服務供應商的報價，以及其口碑和其他用家的評價。另外，市民應盡可能要求服務供應商清晰列出各項服務詳情及條款，並妥善保留相關單據，以確立雙方權責。