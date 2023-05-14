滅蟻貼士｜廚房有蟻趕唔走？漂白水殺蟲劑3大法寶1物低敏有效！

臨近夏天，香港的天氣轉熱又潮濕，不少昆蟲開始出現，甚至在家中橫行，有不少人家中都出現小小的螞蟻，牠們會進食廚房的食物、在黑暗角落建起蟻窩，甚至對健康造成危害！坊間普遍會用殺蟲劑、殺蟻粉、漂白水等驅蟻，但成效參差又具化學刺激性，不過，原來有一種常見的日用品趕蟻法寶，既低敏又有效。



螞入侵廚房。（圖片資料：istock）

螞蟻危害別低估 或致失火、肚瀉、擴大鼠疫

在家看到螞蟻，一般可能只感煩躁麻煩，卻沒仔細想過牠的危害。螞蟻是世上最強的抗災生物，對生存環境要求低適應力強。而且螞蟻的感染力強，牠們會攜帶病源傳染疾病，如沙門氏菌、葡萄球桿菌及鍊球菌等，造成肚瀉等身體危害，幾乎全世界都列了它為重點室內害蟲。

螞入侵廚房。（圖片資料：istock）

在歐洲曾出現過被稱為黑死病的鼠疫，席捲整個歐洲，造成數千萬人死亡，因為當時的螞蟻會食死老鼠的腐肉，令身上也帶有黑死病病源，成為擴大鼠疫的一份子。現今香港尚沒鼠疫危機，但仍有不少危險病菌要提防。再者螞蟻的食物非常廣泛，牠們會咬壞電線，破壞電器家具，有造成失火的風險。

市面上有不少聲稱可殺蟻的殺蟲劑、殺蟻粉等，連網購都有減蟻藥餌賣相當方便，但這類殺蟻方法存在風險，尤其是網購來歷不明的藥劑。由於殺蟻劑成分各異，內地網購的殺蟲劑有機會未受本地認可，其毒性對人體或存在風險。

按圖看廚房驅蟻3大方法：

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漂白水滅蟻即時見效 卻很快捲土重來

漂白水驅蟻雖然即時見效，亦有完全成功驅蟻的個案，但治標不治本，螞蟻稍停一段時間，很快又會捲土重來。而且漂白水有對人體造成敏感的風險，對有嬰幼兒的家庭不大合適，可見漂白水非趕蟻的最佳方案。

爽身粉低敏溫和有效

嬰兒爽身粉可以有效趕走螞蟻！只要把爽身粉倒在螞蟻常出沒的地方，就可有效把牠們驅走。因為爽身粉含有螞蟻不喜歡的滑石粉，這種成分會干擾牠們傳遞訊息、辨識道路的費洛蒙，更會阻塞牠們的氣道。加上嬰兒爽身粉成分較其他殺蟲劑天然、低敏，就算家中有嬰幼兒都可安心使用，故使成為一大減蟻法寶。

爽身粉趕走螞蟻低敏溫和有效。（圖片資料：istock）

資料來源：大紀元/Facebook群組「香港滅蟲關注組」/今周刊