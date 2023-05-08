跟連登學煎扒睇錯字變烈火牛扒？網民：唔止well done係excellent

煎牛扒說難不難，說易不易。facebook專頁《Day Day Explode 日日爆》經常在網路上分享自己入廚失敗的事件，近日專頁則分享了一宗煎牛扒的失敗經歷。事源樓主從連登上學習了煎牛扒的技巧，繼而決定自己動手，卻演變出油炸牛扒一幕，引起網民熱議。煎牛扒其實有很多美味又安全的技巧，大家不妨參考以下建議，讓你煮得好吃又安心。



煎扒變烈火炸牛扒。（圖片資料：facebook專頁《Day Day Explode 日日爆》）

連登學煎牛扒睇錯「多少少油」變「多油」無酒都著火

由照片可見，牛扒被泡在油鍋中，油量多到完全看不見鍋底，甚至要擔心牛扒會否被淹沒，油鍋上可以見到清晰的火舌，只有牛扒是全生的，上面還見到胡椒粒。樓主分享他由連登討論區學習到煎牛扒技巧，並打算學以致用。

按圖看網友教鑄鐵鍋煎牛扒貼士：

連登討論區有網民教人如何用鑄鐵鍋煎牛扒，他指鍋一定要燒紅燒熱，熱到差不多著火的程度再放牛扒，約3/4吋厚的牛扒每邊煎45秒便可，更提醒大家可以落「多少少油」。但樓主明顯把多一點油的提醒直接看作「多油」，導致她把油鍋熱好後一放牛扒就起火，嚇得她立即熄火，變成現今圖片看到的烈火炸牛扒aka又稱油泡牛扒。

樓主睇睇錯「多少少油」變「多油」。（圖片資料：facebook專頁《Day Day Explode 日日爆》）

炸牛扒惹熱議 網民：塊扒唔止well done係excellent！

樓主分享貼文後引來網民熱烈討論，有網民指因為樓主，差點以為連登教錯：「你令我誤會左原post呀！」、「係差唔多著火，唔駛真係著火」、「人地同你講個浴缸加水，你去泳池加水」、「煎嘅多油同炸嘅多油係兩個層次」。亦有網民對牛扒發出感言，指「牛扒做錯乜嘢要落地獄」、「塊扒唔止well done, 應該去到excellent」、「有獎學金攞」、「加啲炸粉可以做吉列牛扒」、「應該係滾湯」。

網民和樓主分析起火原因。（圖片資料：facebook專頁《Day Day Explode 日日爆》）

也有網民擔心樓主會浪費，留言道：「點解你要咁樣浪費塊牛同啲油，唔識可以睇吓幾段youtube片望吓人哋大概點煮先，一啲都唔好笑呀」，而樓主也坦然認錯，指自己衰在對廚藝太有自信，但其實樓主最後也把牛扒完整吃完，而且牛扒卻奇蹟地只是全熟而沒有焦。

煎牛扒零失敗 方法簡單又美味

牛扒需約5分鐘的休息時間以鎖住肉汁。（視覺中國）

煮牛扒的方法有很多，不同的部位、喜好，都有不同的烹調手法。但所有烹煮手法最重要都是安全和美味，這樣才可真正享受到美食和烹飪的樂趣！

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