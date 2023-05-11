雪糕致命｜食融化雪糕屙足3粒鐘！再雪都冇用被1菌污染可致腦膜炎

夏日炎炎，不少人都會選擇吃雪糕降溫，這點連筆者也一樣。但筆者近日誤吃了放在雪櫃下層約一小時、雖還冰涼但已經融化的雪糕，之後筆者3小時都在廁所內上吐下瀉地渡過。在此提醒各位，冷藏食品記得小心處理，食安中心也對此作出呼籲，提醒大眾小心雪糕成病菌溫床。美國更有死亡案例！



雪糕成分營養豐富 細菌易滋長

消暑雪糕。（圖片資料：istock）

雪糕營養豐富 李斯特菌、沙門氏菌易滋長

雪糕主要由3種成分製成：牛奶、忌廉和糖，製作過程中加入約50%空氣；傳統雪糕製作也常加入雞蛋黃，使口感更豐厚濃郁。

雪糕這些基礎成分，都是李斯特菌喜歡停留的地方。加上雪糕融點低，尤其在炎熱的夏天，雪糕融化的速度更是飛快。因此奶製品的雪糕很容易會因為儲存不當，而令細菌生長，除了有機會受李斯特菌污染，亦易有沙門氏菌及大腸桿菌。食安中心提醒市民，雪糕營養豐富，為防細菌滋長，在運送過程中應盡可能遠離危險溫度(即攝氏4度或以上)，儘管冷藏不能殺死存在的細菌。

李斯特菌。（圖片資料：istock）

染李斯特菌症狀 發燒屙噁嚴重可致腦膜炎

李斯特菌是一種致病細菌，普遍存在於環境中，特別是泥土、植物等地方，李斯特菌能在低溫環境下生存，甚至會在0°C-45°C的環境下繁殖，並會存在於受污染的冷藏食物中，如受污染又未經煮熟的食物、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶。

李斯特菌會引致李斯特菌病，患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜炎或敗血症。孕婦、初生嬰兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。

融化的雪糕。（圖片資料：istock）

英國阿斯頓大學生物醫學系講師Amreen Bashir曾在《THE CONVERSATION》分享案例，在2015年，美國堪薩斯州托皮卡有人進食被李斯特菌污染的雪糕後，當中有5人住院，3人死亡。她指此情況常發生在雪糕從雪櫃取出解凍後，再放回冷藏，然後再取出食用。

雪糕融化再冷藏 難吃兼無助減少細菌

食安中心呼籲市民，不要進食已經融化的雪糕，亦切勿把已融化的雪糕雪硬再吃，除了因為食物品質外，也因為雪糕中使之軟滑的氣泡會在融化時消散，令帶回家的雪糕在重新冷藏後變硬，口感欠佳。

為了確保雪糕的安全及品質，應向信譽良好的供應商購買雪糕。使用保冷袋及冰墊把雪糕帶回家，並盡快存放在雪櫃冰格內。如非一次吃完，用乾淨的雪糕杓取出想吃的分量。避免重新冷藏已融化的雪糕。

融化的雪糕。（圖片資料：istock）

3招避免食物中毒

+ 1

資料來源：食物安全中心/《THE CONVERSATION》