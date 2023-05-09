飲食陷阱｜食得太健康會致命？健康食品痴迷症4症狀只吃自煮食物!

健康飲食是不少人的目標，不論因為減重還是純粹為了健康，但過度重視吃得健康，有機會鑽進牛角尖，反而導致心理變得不健康，造成飲食失調的「健康食品痴迷症」，嚴重可致命！



2020年的健康飲食排行榜，第一名是地中海飲食法。（Jessica Lewis/Unsplash）

健康食品痴迷症 過度偏執或致營養不良

近年愈來愈多人關注健康飲食，但食得太健康、對自己的健康要求過度嚴苛，或會適得其反，導致心理不健康。近日台灣營養師張家祥在個人頻道上，分享了關於健康食品癡迷症的4個警號，希望大家都可吃得身心健康。

健康食品癡迷症是美國醫生 Steven Bratman 於1997年時提出的概念，指人們因過度追求健康飲食而表現出極端的飲食失調，意指人們過度執著在吃得「正確」上，如避免過甜、重口味、熱量太高等等的食物。症狀包括焦慮、對健康飲食以外的活動失去興趣等，極端情況下會使人處於嚴重營養不良狀態，甚至導致死亡。

健康飲食著重營養均衡。（i-Stock）

12歲女孩患健康食品癡迷症

健康食品癡迷症，跟暴食症或厭食症有些許相似，但這兩種所針對、偏執的地方為食物的「量」，而健康食品癡迷症針對的則為食物的「質」。2016年10月一名倫敦註冊營養師Rhiannon Lambert向英國《衛報》投稿，他指近年自己因為健康食品癡迷症而出診的次數，比起過去翻了一倍，當中甚至包括12歲的女孩。

健康食品痴迷症難察覺 營養師教睇4症狀

2017年7月美國醫生Steven Bratman發表關於健康食品痴迷症的進一步研究論文，他指「健康食品癡迷症」患者他們看起來和一般人無異，但會常出現對健康食物上癮般的著迷，因為吃了不健康食物的補償行為、自我處罰，還有不斷增加的自我規訓。

按圖看營養師張家祥對健康食品痴迷症的看法及4大健康焦慮警號：

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健康食品痴迷症警號1：只願意吃自己煮的健康食物

為了確保自己吃得健康，會反覆確認食物的營養標籤，甚至只願意吃自己烹煮的健康食物，對不健康或無法確認熱量的食物感到抗拒、厭惡。

健康食品痴迷症警號2：完全禁止某些食物卻依賴補充品

為了減重或健康，完全禁止自己進食某類食物，如水果、澱粉、油等，這會容易造成身體的營養不足甚至營運不良，需要大量補充品支撐身體，本末倒置。

健康食品痴迷症警號3：多吃會焦慮卻不願意運動

為了健康完全不碰零食，或任何他們感覺是不健康的食品。如果破戒吃了，又或者單純吃太多，都會造成罪惡感和焦慮，甚至譴責自己，但又不願意為了健康做運動。

健康食品痴迷症警號4：譴責或過度干涉他人飲食

過度關注健康飲食，連其他人的飲食方式也要干涉，看不慣他人吃垃圾食品又或者吃得不健康。

資料來源：台灣營養師張家祥/英國衛報/2013 University of Alicante Research Papers