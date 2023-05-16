茄子營養｜防糖尿眼降血壓護心臟　5種正確食法免營養流失防中毒!

每年4月至7月是茄子當造季節，茄子不但價錢便宜，而且營養價值極高，不單止有助護眼，還有穩定血糖及降血壓的功效，究竟點樣食茄子，可以獲得最大的營養價值呢？



茄子本身含有維他命A、維他命B群、維他命C、維他命P、鈣、磷、鎂、鉀、鐵、銅等營養素。而茄子中有90%是水分，富含膳食纖維及皂甘，有助降低膽固醇，而紫色的外皮也含有抗自由基的多酚類化合物。

有助預防糖尿眼、白內障及黃斑部病變

茄子含有花青素，稱為生物類黃酮（或維他命P），是一種抗氧化物，可以強眼部微血管的彈性，增加眼部血管的流量，促進新陳代謝並改善眼睛疲勞。同時亦可以保護視力，因為花青素可改善眼部的細微循環，有助於放鬆肌肉、調節眼力，並控制近視情況。另外，花青素亦能促進視網膜的感光物質再生能力，強化視覺敏銳度，進而提升夜間視力。最後，花青素具備抗氧化功效，可消除自由基、減少發炎，有助預防糖尿病視網膜病變、白內障及黃斑部病變。

有助預防糖尿眼、白內障及黃斑部病變。

控制及穩定血糖、美肌減重

茄子含有綠原酸，可以減低腸道吸引糖分的速度，有助穩定血糖，繼而幫助減輕體重。綠原酸也有美肌護膚的功效，可防止黑色素沈澱，預防黑斑產生，並對抗活性氧物質，保持肌膚彈性有光澤。

茄子有助控制及穩定血糖美肌減重（Envato）

降血壓、降膽固醇、護心臟

茄子含豐富的鉀質，鉀具有抵消鈉的作用，能夠排除體內多餘鹽分、擴張血管及降低血壓。茄子含有的纖維、鉀、維他命D、維他命B6等都是有益心臟的營養素，另外，茄子有90%是水分，富含膳食纖維，有助於降膽固醇。

消除疲勞、痠痛、助能量恢復

維他命B群是天然的抗壓劑，幫助人體維護神經、內分泌系統並達到情緒的平衡。其中，與舒壓最有關係的是維他命B1、B6、B12、葉酸、菸鹼素。美國運動醫學註冊營養師 Natalie Olsen在文章指出，維他命B群在人體有助紅血球生長、對腦部與神經功能、消化機能、肌肉塑造、身體能量恢復方面，都有一定的幫助。而都市人常有肩膀痠痛，與長時間久坐、維持同樣姿勢導致末梢神經受損有關，而維他命B群則有助末梢神經修復的效果。

茄子營養豐富，但若是烹煮方法不對，造成營養流失，攝取不到當中的營養。怎樣吃茄子才正確？

按下圖看正確食茄子的方法：

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怎樣吃茄子才正確？

1. 保留茄子皮

烹煮時建議保留茄子皮，因為茄子皮含豐富的維他命B群及花青素，去皮便會失去這兩個重要營養。



2. 加油煮提升維他命A的吸收

茄子含有維他命A，但維他命A是脂溶性的營養素，建議蒸或炒的時候放少許油分，提升維他命A的吸收。



3. 不建議用水灼

茄子用水灼是不好的做法，因為水灼會令水溶性營養素流失，如維他命B群、維他命C及花青素等。



4. 不建議高溫油炸或烹煮時間太長

茄子經過油炸後，其營養成分會遭破壞，維他命P會大量流失，食用性大大降低，烹煮時間太長也是一樣，應避免煮超過15分鐘。



5. 生吃可能會中毒

坊間有人提倡自然療法，生食茄子，但這種做法並不建議，因為生茄子含有龍葵素或稱為茄鹼的毒素，愈老的茄子含量愈高，如果大量進食，會令人口腔麻痺或胃部灼痛，甚至腹瀉等等。



生茄子含有茄鹼毒素，會令人口腔麻痺或胃部灼痛，甚至腹瀉等等。

資料來源：台灣癌症基金會、早安健康