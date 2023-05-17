味之素餃子免水油不黏底？網民照做變災難:你呃人！官方1句獲激讚

餃子是一款簡單又可口的料理，而筆者尤其喜歡吃煎餃，當中金黃酥脆的冰花前餃更是令人齒頰留香！有一日本網民和筆者一樣都喜歡吃煎餃，他買了味之素號稱不用加水加油，就可煮出不黏鍋的美味煎餃，但不料烹調失敗，且意外收到味之素公司的回應，獲網民激讚。



味之素公司餃子（網絡圖片）

味之素餃子曾被譽為「全世界最好吃餃子」

在2020年的東京奧運期間，味之素餃子是選手村的食物之一。美國女子7人欖球選手Ilona Maher在社交平台TikTok上傳影片，在片中大讚「味之素」的冷凍餃子：「選手村裡有全世界最好吃的餃子，完全不像冷凍食品！」還有台灣、葡萄牙等名地的選手都曾大讚味之素餃子，引起日本網民熱議。

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味之素餃子標榜不黏鍋 網民：你呃人！

日本網民所煎的味之素餃子（社交平台截圖）

味之素餃子標榜不用解凍，免油免水就可以煎出美味的餃子。但日前有日本網民在社交平台上，分享自己煎餃的經歷，他在貼文中用日文寫道：「你寫架！你話唔使油架！你呃人！」更標籤了味之素公司。從照片上可見他所煎的餃子完全黐底，非常轟列，黐底甚至可以清楚數到餃子的數量。

味之素：可以把你的鍋給我們研究嗎？

因為味之素一直宣傳自己的餃子不用加水也不用加油，不必解凍也不會黏底，而且網民拍的照片相當震撼，故該帖文隨即引起日本網民關注。味之素公司也對帖文作出回應：「很抱歉給您帶來不便，可否請您提供這次煎餃用的煎鍋，貨到付款可以嗎？我們想檢查會黏底的煎鍋狀況，並將其用於研究和開發去改善情況。」

味之素公司的回應（社交平台截圖）

味之素公司真誠的回應引起網民的大讚，有人指官方高情商轉數快，避免了一場公關災難，有人認為味之素公關成功轉危為機，甚至贏得一次意外宣傳。就連本來發文的樓主，也被味之素公司誠懇的態度打動消氣，不但公開留言，回應表示自己願意提供鍋子給公司作研究，其後更把投訴的帖文換成隱藏，給對方下台階。

想做出零失敗煎餃子，其實很簡單，普通餃子也可做到。

按圖看絕對零失敗的煎餃子步驟及貼士：

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資料來源：味之素公司/twitter社交平台