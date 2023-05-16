滴雞精檢測｜台檢測8款滴雞精2款不達標如白喝？附消委會食用5招

雞精是不少人的營養補充品，但近日台灣的新北市府消費者保護官，檢測市面上出售的8款滴雞精，發現當中有兩款雞精的蛋白質含量未達標，其中一款的鈉含量更超標170%，長期攝取高鈉食物，增加損傷腎臟的風險。



滴雞精VS雞精 加水與不加水？

雞精還是滴雞精，都是養生的保健食品，兩者性質相近，都是從雞隻中萃取精華，富含營養。兩者的分別是，雞精是加水把雞隻燉煮，得其濃縮的精華；滴雞精則是不加水，直接把雞拿去蒸煮後得其精華。滴雞精通常會比普通雞精含有更多種的胺基酸，有助恢復體力，改善疲勞。

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2款雞精檢測 營養標籤相符不合格

新北市政府法制局消費者保護官室，日前公布抽查市售的8款雞精結果，當中6款雞精成分、營養等和營養標籤相符合格，包括香港有售的桂格滴雞精、白蘭氏萃雞精和老協珍熬雞精等。而不達標的雞精則為活沛多熬雞精、娘家常溫滴雞精。

8款滴雞精檢驗結果，2款成分標示不符規定。（圖片資料：新北市政府法制局消費者保護官室）

蛋白質未達標示含量80% 每百毫升只3.8克

按台灣的「包裝食品 營養標示應遵行事項」，營養標示值容許誤差範圍為正負20%。但活沛多熬雞精當中的鈉含量，超過其營養標示含量的170% ，而蛋白質含量是每100毫升3.8克，未達標示含量的80%，明顯和標示的不符。

娘家常溫滴雞精同樣檢驗不達標，它標示的蛋白質含量是每100毫升6.5公克，但實際只有3.8克，是標示的73%。娘家常溫滴雞精在香港亦有售，唯暫未知是否同批次。

按圖看消委會及食安中心對食用雞精產品5貼士：

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參考資料：新北市政府法制局消費者保護官