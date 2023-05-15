野餐三餸一湯｜麻藥溏心蛋+檸檬手撕雞+泡菜冷麵+香茅檸檬薏米水

夏天快要正式到來，想進行户外野餐，就要好好捉緊春天的尾巴，在春末初夏的把握野餐的最佳時機，將三餸一湯帶去户外！



麻藥溏心蛋

和春未的野餐一樣，只要成功把握黃金時間，完美又可口的流心麻藥溏心蛋一定可成功！麻藥非真的添加了毒物，而是形容它的美味程度，如毒品般令人上癮！帶去戶外野餐，享受微風吃著溏心蛋，絕對是最佳享受！

蛋食譜｜麻藥溏心蛋人氣韓國菜 完美流心最重要把握烚浸黃金時間

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檸檬手撕雞

檸檬手撕雞酸辣開胃，清新的檸檬香味逼人，是迎接夏天的最佳香氣！在烹煮的過程，記得要用冰水過冷河，沖走當中多餘的油分，這樣就彈牙美味又開胃，冷吃也不會有油脂凝固的煩惱，帶去野餐一流！

雞食譜｜檸檬手撕雞15分鐘懶人版 酸甜開胃清新凍吃不結油貼士

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韓式泡菜冷麵

泡菜酸辣清爽，簡單又健康，可改善便秘，維持腸道健康。泡菜配上冷麵清涼又彈牙，消暑美味。韓式泡菜冷麵更成為這次春末野餐三餸一湯的主菜一環！望著天空吃著冷麵，感受大自然的氣息，絕對是春末的必做事項！

【韓式泡菜冷麵食譜】15分鐘夏日清新便當 甜酸微辣消暑最啱！

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香茅檸檬薏米水

這次我們轉戰户外，三餸一湯帶去的湯水如果太熱的話也未免太麻煩。故這次推薦的是清新的香茅檸檬薏米水！它消暑解渴，利水和胃更養顏潤燥，帶去野餐喝就最適合不過了。

夏天湯水食譜｜香茅檸檬薏米水健脾去濕 凍飲傷脾胃幾時放檸檬？

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