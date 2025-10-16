哈佛研究：地中海飲食=每天4000步！降早逝、癌症、心臟病風險20%

「地中海飲食」是近年很多人關注的健康飲食法之一，它能為身體帶來不少好處。早前醫學雜誌《Preventive Cardiology》發表了一份地中海飲食的健康研究報告，指它帶來的益處，猶如每天多走4000步。



地中海飲食｜多吃白肉少吃紅肉 橄欖油、洋蔥堅果香草調味

地中海飲食除了受眾人關注外，更受醫學界推崇。地中海飲食是指意大利、克羅地亞、西班牙等環繞地中海國家的飲食文化，他們的主食以蔬果、全穀物為主，再加上魚類、禽肉等白肉，少吃紅肉，更採用橄欖油、洋蔥、大蒜、堅果香草等調味，更會飲用適量的紅酒作配搭。

「地中海飲食」一直是人們口中的長壽飲食。這種飲食方式的特色是低脂，多蔬果、堅果、橄欖油、天然穀物及適量紅酒。（圖片：careonline）

世界衛生組織曾指出，走路步行是世界上最好的運動！它的門檻低，有助強心肌功能，修復血管，促進新陳代謝和增強免疫力，若每天堅持走8600步以上，還可以令人精神歡愉，減低肥胖和老年癡呆的風險。但都市人生活忙碌，除非是户外工作，否則就要特意去散步才會夠8600的步數，而歐洲醫學雜誌《Preventive Cardiology》研究則指，地中海飲食可為我們解決煩惱。

地中海飲食=每天4000步

地中海飲食的益處有很多，尤其是對於容易患高血壓、糖尿病或心臟病的人士。在是次研究中，哈佛大學的研究人員對比了嚴格遵循地中海飲食的人，以及每天多走4000步的人兩者的身體健康狀況。

地中海飲食法8守則

1. 攝取大量及多元化的蔬果

2. 吃未精製的全穀雜糧類

3. 適量攝取橄欖油及堅果

4. 盡量用天然的香料取代鹽

5. 每星期吃2份魚類、海鮮

6. 適量吃豆、蛋、乳品類

7. 減少紅肉、加工肉的攝取

8. 適量飲紅、白酒，但要喝足開水



研究人員會考慮年齡、性別、每日總能量攝入量、體重指數、吸煙、膽固醇水平、血壓、糖尿病和日常活動量水平等等的因素，深入研究飲食、運動與健康之間的聯繫，且針對他們的血液、心肺功能、代謝物等的數據進行分析。發現人們即使活動量偏低，但只要他有嚴格遵循地中海飲食，其身體健康狀況，都可和每天走4000步相若，或有充足活動量的人媲美，可見地中海飲食的益處之大。

