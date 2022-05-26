入廚貼士｜冰花煎餃易黏有原因　試加3材料哪種最保留肉汁不破皮

餃子不論是水煮或是香煎都難免會遇到破皮的情況，餃子皮一旦破開，令肉汁流出大大影響味道。日本節目《大阪ほんわかテレビ》早前實測3個煎餃防破皮的方法，發現加入一種調味料後，餃子破皮數量大大降低，節目組更邀請了專家拆解當中原因。



日本節目「大阪ほんわかテレビ」早前實測3個煎餃防破皮的方法，發現加入一種調味料後，餃子破皮數量大大降低。（photo-ac）

日本節目實測3材料防破皮 白醋、熱水、麻油邊款最好？

餃子破皮並不是什麼新奇事，即使是完美的冰花煎餃，夾起的時候也會因餃子皮之間的拉扯而裂開，影響味道及賣相。由於冰花煎餃的特色是餃子一個貼一個，看似無可避免的破皮情況，也是有方法可以解決的。

食用時只是輕輕一戳，餃子未能即時分開而且又破皮。（photo-ac）

節目組首先用最簡單的方法製作冰花煎餃，將24隻生餃排進平底鍋中，加水蓋上鍋蓋煎至熟透取出，再逐隻逐隻夾起，結果發現24隻餃子中，只有8隻沒有破皮，碟中留有不少肉汁。為了避免情況再次發生，節目組進行測試，分別煎3鍋餃子，煎的時候分別加入白醋、熱水及麻油，看看哪一鍋的餃子不黏皮。

若以平常的方法煎餃，24隻餃子中，只有8隻沒有破皮。（《大阪ほんわかテレビ》影片截圖）

節目組進行測試，分別煎3鍋餃而在煎的時候分別加入白醋、熱水及麻油，看看那一鍋的餃子不黏皮。（《大阪ほんわかテレビ》影片截圖）

請按圖看實測結果及原因：

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資料來源：YTV《大阪ほんわかテレビ》