入廚貼士｜冰花煎餃易黏有原因 試加3材料哪種最保留肉汁不破皮
撰文：余曉彤
出版：更新：
餃子不論是水煮或是香煎都難免會遇到破皮的情況，餃子皮一旦破開，令肉汁流出大大影響味道。日本節目《大阪ほんわかテレビ》早前實測3個煎餃防破皮的方法，發現加入一種調味料後，餃子破皮數量大大降低，節目組更邀請了專家拆解當中原因。
日本節目實測3材料防破皮 白醋、熱水、麻油邊款最好？
餃子破皮並不是什麼新奇事，即使是完美的冰花煎餃，夾起的時候也會因餃子皮之間的拉扯而裂開，影響味道及賣相。由於冰花煎餃的特色是餃子一個貼一個，看似無可避免的破皮情況，也是有方法可以解決的。
節目組首先用最簡單的方法製作冰花煎餃，將24隻生餃排進平底鍋中，加水蓋上鍋蓋煎至熟透取出，再逐隻逐隻夾起，結果發現24隻餃子中，只有8隻沒有破皮，碟中留有不少肉汁。為了避免情況再次發生，節目組進行測試，分別煎3鍋餃子，煎的時候分別加入白醋、熱水及麻油，看看哪一鍋的餃子不黏皮。
請按圖看實測結果及原因：
+8
資料來源：YTV《大阪ほんわかテレビ》
為什麼煎餃時會破皮？
餃子皮的原料是小麥麵粉，含有麩質這種蛋白質， 當麩質遇熱加上水分，就會產生黏性。
如何防止煮水餃時破皮？
冷凍水餃適合在冷水時放入；現包的新鮮水餃則適合在水滾後下鍋煮。
名人食譜｜木村拓哉公開自家食譜餃子火鍋 4步驟即成打風最啱！【入廚貼士】日本料理家教煎餃子7大貼士 皮脆煙韌要加1種材料！【入廚貼士】日本專家傳煎餃秘技4步皮薄香脆 加2種材料肉汁多【入廚貼士】日本人煎餃子肉汁飽滿的秘密 餃皮金黃香脆食上癮！