金菇又名See you tomorrow？原狀排出營養唔吸收？營養師揭真相！

金菇美味具營養，是肥牛的夥伴，更是打邊爐的常客，但不少人都曾試過，昨天吃的金菇，今天在廁所原型排出，故有人笑稱金菇又名「See you tomorrow」，甚至有人指它是最強「環保」食物，排出後「洗一洗又食得」。為什麼金菇會這樣呢？



日本早前流行「金菇冰減肥法」，將金菇打碎後冷藏成冰塊，據說可喚醒金菇中的營養，但目前未有足夠證據證明金菇冰有顯著減肥功效。（Cecile.co.jp）

金菇具1物質腸胃難消化 390°C以上才可分解

金菇之所以難消化，是因它具幾丁質多醣體，這種成分的結構紮實，至少要390°C以上才有可能被分解，是金菇細胞壁的主要成分。這種物質成分堅固，是種連胃酸也沒辦法完全溶解的纖維，因此金菇就算經過了完整的人體消化，仍然可以在廁所與我們再次相見。

台灣食肆把金菇英文釋作 Tomorrow See（網絡圖片）

金菇高纖富營養 原型排出仍順利被吸收

金菇品種有很多，最常見的就是黃白色那種，它是低熱量高纖維的食物，包含維他命、蛋白質和礦物質，一直被視作減肥良品。而它還有多種氨基酸，可以提升記憶力，補腦又減肥，是備受推崇的健康食品。

按圖看金菇6大益處：

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由於進食金菇後，翌日可能會原型排出，導致不少人會擔心，到底營養是否順利被吸收，而台灣農委會就給了我們說明。其實金針菇在烹煮與咀嚼進食的過程中，已經把它的營養、蛋白質，如水溶性多醣、胺基酸等順利釋放給人體吸收，身體的消化系統難以消化的金菇的幾丁質多醣體，隔天在廁所再次相見的金菇，只是無法消化的膳食纖維而已。

參考資料：TVBS/health concept