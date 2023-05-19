甜品食譜｜酸忌廉藍莓奶凍消暑護眼抗氧化　簡單零失敗煮奶有秘訣

藍莓是很多人都知道的健康食物，適逢天氣暑熱，一杯健康冰涼的酸忌廉藍莓奶凍既消暑又明目！這次食譜很簡單，成果嫩滑美味又健康，快來一起動手試試吧！



拍攝︰趙錦添、林子敬

剪接︰林子敬

美術︰鄒嘉寶

記者：古曦朗



藍莓低熱量高營養 抗氧化護眼助防癌

酸忌廉藍莓奶凍

藍莓除了清新可口外還含有相當高的營養價值，它的花青素可助明目，加上熱量低、升糖指數低，更含有豐富膳食纖維，很適合減重人士。而且藍莓的抗氧化劑含量高，可以中和一些破壞DNA的自由基，達抗衰老之效，還有助防癌。

藍莓奶凍食譜簡單零失敗 只有一事要留意！

酸忌廉藍莓奶凍(拍攝︰趙錦添、林子敬)

酸忌廉藍莓奶凍的製作方法非常簡單，所需時間不計冷藏的話只需20分種。但當中有一事要小心處理，就是千萬不要讓牛奶沸騰！在製作過程中，我們要把牛奶加熱處理，但每隔一段時間就要離火降溫，不可讓它煮到大滾。如果溫度過高，不但會把牛奶煮焦，連營養價值也會大打折扣！

酸忌廉藍莓奶凍食譜

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【酸忌廉藍莓奶凍食譜】

材料：藍莓100克、淡忌廉200克、牛奶500克、砂糖60克、魚膠粉15克、酸忌廉適量

做法：

1.藍莓洗淨，搗爛成蓉。

2.把牛奶和淡忌廉倒進鍋，小火加熱。

3.加入砂糖，攪拌至溶解混合。

4.加入藍莓蓉，持續加熱，讓天然色素揮發。

5.加入魚膠粉，拌勻。

6.過程中要適當地離火降溫，切忌把混合液煮至沸騰。

7.用篩過濾，倒進容器，放涼後放在雪櫃冷藏3小時。

8.取出奶凍，按喜好加上乳酪、酸忌廉、藍莓等裝飾。

不失敗秘訣：煮牛奶時要適當地離火降溫，否則易把牛奶煮焦。

酸忌廉藍莓奶凍(拍攝︰趙錦添、林子敬)