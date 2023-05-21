臭豆腐冷知識｜全球第9最臭食物慈禧都愛！哪2種屬非物質文化遺產

臭豆腐作為香港的懷舊小食之一，亦是全球第九臭的食物，大家對它的態度都相當兩極，喜歡的非常喜歡，討厭的甚至認為吃的人是在廁所找食物，臭豆腐甚至因為太臭而上過法庭。而其實臭豆腐也分門派，其中一種連慈禧太后也相當喜歡，時至今日，香港還有好吃的臭豆腐嗎？



臭豆腐（資料圖片）

臭豆腐為全球第九臭食物

臭豆腐經過專業的臭味測試分析，成為全球第9臭的食物（第1臭為鯡魚罐頭、第2臭為韓國臭魚）。它臭的原因源自其製作方法，臭豆腐是一種發酵製品，把原本無味的豆腐自然發酵，隨着地區、食用方法的不同，製作的方法及成品也有相當大的差異。

慈禧鍾意賜名「御青方」

臭豆腐的起源說法有很多，有人認為是朱元璋清寒時期所創，另一說法則指它來自清代，當時有一書生名為王致和，他上京趕考，不幸名落孫山，故留在北京經營豆腐舖，但一天盛夏他發現放在罈中數天的豆腐變青變臭，他又膽大去試吃，便成了今天臭豆腐的雛形。慈禧甚至喜歡到為它賜雅名「御青方」。

臭豆腐都分門派 有炸有蒸有黃有黑

臭豆腐是香港的懷舊小食之一，同時還是很多不同地區的民間小食，且隨著地區和製作、食用的習慣不同，每款臭豆腐都有不同的差異。

香港臭豆腐：黃皮油炸臭豆腐

臭豆腐10元一件。(ig@ alfie.foodie)

作為最常見的入門款，油炸臭豆腐的油炸方式又分兩大類：較嫩的吃法，臭豆腐炸至外皮酥脆，撈起瀝乾油後，切塊裝盤或裝袋；較酥的吃法，臭豆腐炸至外皮酥脆，撈起後對角切四塊後，再回鍋繼續炸，直到看起來都呈現金黃色後，再撈起瀝乾油後，裝盤或裝袋。但這種吃法比較油膩。

台灣臭豆腐：臭豆腐火鍋（臭臭鍋）

「三媽臭臭鍋」分店遍布全台灣各地，是台灣人最愛的當地小火鍋店。（ig @ i_y0527）

像涮涮鍋的一人火鍋似的，但會加上未經油炸的臭豆腐，會注入高湯和香菜、辣椒、麻油等其他配菜，下面都會配有小火爐，在上桌後點火煮滾由食客加入想吃的配料下鍋，即可取食。為台灣限定吃法，目前的種類有：原味臭臭鍋、泡菜臭臭鍋、海鮮臭臭鍋和綜合臭臭鍋等。同樣台灣亦有炭烤臭豆腐、酸菜配臭豆腐等不同吃法。

長沙湘式臭豆腐：有黃有黑非物質文化遺產

長沙臭豆腐。（網絡圖片）

湖南長沙的臭豆腐是非物質文化遺產，它主要分為黃皮和黑皮臭豆腐兩種，當中黑皮居多。長沙的臭豆腐一定配以剁辣椒，口味香辣，以長沙火宮殿小食的臭豆腐為官方代表，毛澤東都曾光臨且誇獎，連美國《食品》雜誌也親臨採訪。

浙江臭豆腐：清蒸臭豆腐

浙江有一特色小食，名為「蒸雙臭」即是將臭豆腐和臭菜梗同蒸。清蒸臭豆腐是類似清蒸魚的作法，將臭豆腐加入清淡爽口的湯底中，用清蒸的方式烹調。

香港臭豆腐店接連倒閉 還有好吃的嗎？

太子這間臭豆腐店開業多年，油炸的味道早已成為另類「地標」。（呂諾君攝）

臭豆腐的臭味迷倒一眾臭豆腐的追隨者，但隨著歲月的變遷，一間又一間的臭豆腐店接連倒閉，現在的香港還有好吃的臭豆腐嗎？根據<香港臭豆腐關注組>的資訊，旺角、大圍、太子等都還有不錯的選擇，大家最喜歡的臭豆腐又在那裡呢？

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資料來源：香港臭豆腐關注組/《武清縣誌》/當代中國