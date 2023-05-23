減肥食物｜3個月減11kg！日專家推5食物餐前吃少少助減肥幾片蕉？

對於重視自己體重的人來說，最大壓力莫過於時刻要在意自己是否會飲食過量。然而，食量卻很易在不知不覺間超標，這也是減肥難以成功的其中一個原因。針對這個問題，社交平台上訂閱過百萬的日本資深整體師文野靖友認為，解決這問題反而要從「食」入手，他分享了5種廋身食物，指出只要飯前吃一點，不但可抑制食量，更能改善體質，產生不易致肥的效果，而且簡單又好味。



「整體師」是什麼？

日本的「整體」和我們的物理治療以及中醫療法有點相似，主要是通過推拿、指壓等技法進行筋骨矯正，改善痛症和體型。不過，日本整體技術更強調的是將身體調整至最佳最平衡的狀態，從根本改善體質。文野亦曾將這抑制食量飲食法推介給自己的病人，有人就在3個月內，成功減磅11公斤。

你一直以為吃多了是因為自己「為食」？其實情緒才是元兇。（freepik圖片）

造成飲食過量的原因：意志薄弱？

一般人都認為，決心不足是多吃的原因，其實這不太準確，更大的原因往往是來自壓力。因為食，本來就是一個很好的減壓方法。事實上，壓力上升時，皮質醇分泌增加，食慾便會提升。不難發現，我們在工作壓力大又或者感覺疲累時，自然就會想到食物。所以作為繁忙都市人，以限制食量去達成瘦身，是既困難又難以持久。以食物抑制食量，確是個令人開心的健康瘦身法。

改善情緒抑壓食慾

這種飲食法是由根本出發，提升幸福荷爾蒙：血清素的分泌，除達致減壓、安定情緒的效果，血清素能抑制食慾，更可進一步調整腸道生態，打造出「不易肥體質」。重點是要於正餐前進食，附加飽肚效果。

點擊下圖看５種抑制食慾的食物：

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吞拿魚

吞拿魚含豐富的色氨酸，在生肉狀態下含量最為豐富。色氨酸是種人體不能合成、而要於食物中吸取的必需氨基酸，它是促成血清素生成與傳遞的重要物質。文野指，食用時最好選刺身，但罐頭製品亦可。餐前數片刺身，效果最佳。

果仁

腰果、開心果、核桃、花生等果仁不但同樣含有色氨酸，更有軟化血管和筋肌、促進代謝的功效。一日進食的分量約為30克，即一小撮即可。

番茄

番茄含有與血清素有相同功效的GABA（γ-氨基丁酸），它的主要的功能是穩定心情、紓緩緊張情緒，不少研究顯示，GABA更具有安眠效果。可進餐前吃2-3個小番茄。

大豆製品

豆腐及豆槳等大豆製品含大量去甲腎上腺素，這是種能抑制食慾的物質，也跟血清素一樣，有令人愉悅的作用。100克的凍豆腐就含750毫克去甲腎上腺素，豆槳則含53毫克。不妨於餐前以凍豆腐作前菜，或喝杯豆槳。

大豆製品含大量去甲腎上腺素，有助抑制食慾。(VCG)

香蕉

飽肚感十足的香蕉，亦是提供去甲腎上腺素的好幫手，100克的含量是290毫克。它更含有血清素生成的所有營養成分，如維他命C及B6．也有消脂和美肌效果。可將一根香蕉切片，放入容器冷藏，進餐前吃數片，一天內吃完。

資料來源：整体院 文-AYA-文野靖友@youtube／資格キャリカレ／台灣好農

食香蕉減肥有放嗎？

香蕉提供去甲腎上腺素及含有血清素生成的所有營養成份，兩者都有抑制食慾效果。

日本整體師是甚麼？

日本的「整體」和物理治療及中醫療法有點相似，主要通過推拿、指壓等進行筋骨矯正，改善痛症和體型。