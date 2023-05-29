鼻敏感飲食｜木棉絮致鼻敏感1類人易中招　中醫教抗敏3招湯水花茶

又到了鼻敏感季節，踏入5月，香港各處都會出現漫天白色飛絮的浪漫畫面，其實這是包裹着種子的木棉絮隨風飄散，是自然界一個播種的方式。不過，這個每年都出現的情景，卻為不少人帶來煩惱，因為這些充斥在空氣中的飛絮，會成為某些人的致敏原。加上季節更替，溫度大幅變化以及花粉的傳播，都是呼吸道過敏容易發生的原因。



哪類人較易呼吸道過敏？

木棉飛絮就是木棉樹的種子，木棉樹的花期為3至4月，木棉花可以入藥，是五花茶的主要材料之一。到 5至6月是果期，這時，果實內大量被綿絮包裹的種子會破殼而出，遇上天氣乾爽的日子，棉絮飛揚的情況會更為嚴重，亦較易會造成呼吸道問題出現。當然，不是每個人都會過敏，簡單來說，呼吸道有毛病的人，如鼻敏感或者是哮喘患者，都較易誘發敏感徵狀。而一般人也會因身體狀態欠佳而出現敏感。木棉絮引起的呼吸道敏感徵狀主要有：打噴嚏、流鼻水和眼水、鼻塞，眼睛和鼻子癢痒，情況嚴重會暫時失去嗅覺。

鼻敏感原因：肺氣不足

註冊中醫師黎桂珊解釋，以中醫角度看，出現呼吸道敏感的成因多是因為肺氣不足。肺氣不足又稱肺氣虛，是指肺的生理功能減弱。這情況可由身體虛弱、溫度變化、疲勞引起。而鼻敏感的出現，亦可分成兩種情況：

有致敏原：只是出現特定的物質時才會敏感，如木棉飛絮、花粉或某些氣味等。

沒有致敏原：可以隨時發生（一般早晨起床時開始出現症狀），身體狀況、空氣問題、疲倦等情況下都會誘發病徵。

中醫教抗鼻敏感3招：湯水＋花茶＋精油（請按下圖）

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黎醫師建議，在飛絮嚴重的日子，外出除了可以戴口罩防護，也可在鼻的周圍塗點白花油或紫花油，亦可用經稀釋的薄荷或尤加利等精油，能減低外物對呼吸道的刺激。由基本做起，飲食健康，多做運動，注意休息亦是改善體質的不二法門。

黎醫師亦推介了抗敏湯水及花茶，助大家打好底，無懼敏感，和大自然和諧共存。

抗敏湯水：淮山黃蓍蓮子湯

功效：可補脾及肺氣，強化吸收功能，增強身體防禦力。

材料：淮山1両、黃蓍1両、粟米1條、蓮子半両、南棗3粒。可適量加入瘦肉

做法：豬肉先汆水，其餘材料洗淨放入煲內，加入適量清水浸過藥材表面，浸泡3小時後加入豬肉，煲1小時即可。

抗敏花茶：辛夷花薄荷茶

功效：早上一杯，通鼻醒神，舒緩敏感症狀。

材料：辛夷花2克、薄荷葉2克、普洱2克

做法：把材料稍為搗爛，滾水泡3分鐘。

註冊中醫師黎桂珊推介抗敏湯水及花茶，助大家打好底，無懼敏感，和大自然和諧共存。（圖片由被訪者提供）