五花茶食譜｜去濕潤肺木棉花菊花哪5種花最好？加1物代片糖更清潤
撰文：余曉彤
出版：更新：
五花茶不止有清熱解毒之效，更可消暑去濕，適合夏天飲用。坊間的五花茶配方眾多，到底使用哪五種花功效才是最好？
五花茶各有不同食譜 哪五種花功效較好？
清熱解毒對比苦茶，筆者更喜愛帶微甜的五花茶，細問註冊中醫師郭志華博士才知道有消暑去濕的作用，正適合現時的天氣。五花茶顧名思義由五種花煲製而成，以筆者在藥材舖購買的便有木棉花、棉茵陳、佩蘭、菊花及夏枯草。郭醫師提醒五花茶可由不同的花材組成，但坊間常用的棉茵陳和夏枯草並不屬花材，她建議用木棉花、金銀花、葛花、雞蛋花和菊花煲製，功效較好。
羅漢果取代片糖更健康 多做1步除苦去甘
五花茶的甜味是來自片糖，若不想用加工製的糖分可改用羅漢果，其果核的甜味豐富；果皮有清熱潤肺功效，味道純天然更健康。當然羅漢果並不是必需的，選用片糖或其他糖的話可在小火煲煮30分鐘後下，再煲15分鐘。縱然加了糖，藥材煲煮後仍會有甘苦味，只要在熄火後加蓋焗15分鐘便可去除這微苦。
請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
+6
註冊中醫師郭志華博士對「五花茶」的食用建議︰
- 一星期飲用1-2次。
- 體質虛寒、易泄瀉、糖尿病人士不適宜飲用。
- 如有疑問，請向中醫師諮詢。
其他湯水食譜：
五花茶（煲／Boil）
3-4人分量 1級難度 1小時15分鐘
材料：
木棉花40克
金銀花10克
棉茵陳20克
佩蘭20克
菊花10克
夏枯草50克
羅漢果1個
水3公升
做法：
1. 將所有材料浸15分鐘，並清洗乾淨。
2. 羅漢果連核捏碎。
3. 所有材料下鍋以大火煲滾，轉小火煲30分鐘。
4. 熄火，加蓋焗15分鐘即成。
不失敗秘訣：
* 羅漢果可用片糖或紅糖代替。
* 加蓋焗此步驟可去除部分藥材的甘苦味。