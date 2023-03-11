去濕湯水食譜｜薏米赤小豆木棉花湯健脾利濕　四肢重面油多最啱！

驚蟄過去，天氣開始回暖，但早晚仍有點寒意，除了注意保暖小心着涼外，由於雨水漸多，濕氣漸重，容易感到疲倦鬱悶，腸胃脹滿食慾不振。這時宜健脾去濕，解春困疲乏，薏米赤小豆木棉花湯，有助健脾利濕，清熱解毒。

攝影：鄒家鳳



木棉花性涼利濕 五花茶主角之一

春回大地，可有發現街上的木棉樹已繁花怒放，一樹橙紅？還有不少掉落地上。由於樹幹高聳挺拔超越其他，故又稱英雄樹。其實木棉花曬乾後可入藥，味甘、性涼，微寒，歸脾經、肝經、大腸經，具清熱利濕功效。薏米赤小豆木棉花湯除了薏米，還加入木棉花助去濕，木棉花也是五花茶的主角之一。

脾虛濕盛宜飲用 改善水腫四肢重7徵狀

註冊中醫師鄧蕙盈謂薏米赤小豆木棉花湯，適合脾虛濕盛人士飲用，如常覺疲倦、水腫、四肢重墜、容易胃脹、納呆、面油多、舌苔白厚等，有助改善情況。若孕婦，則飲用前建議先諮詢中醫師意見。

川萆薢、澤瀉是什麼？

當中川萆薢與澤瀉的名字較陌生，但其實也是常用於去濕的藥材。據《中藥材手冊》川萆薢為百合科植物的塊根，切片曬乾可入藥，具去風除濕、通淋解瘡毒功效。澤瀉也是屬澤瀉科植物的乾燥塊莖，利水滲濕。

按圖看薏米赤小豆木棉花湯材料及其功效：

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熟薏米：健脾滲濕

木棉花：清熱、利濕、解毒

川萆薢：利水、去風、利濕

南豆：和中消暑、健脾化濕

赤小豆：利水除濕、消腫解毒

澤瀉：利水滲濕

燈芯花：利水通淋、清心安神

淮山：補脾益肺，固腎益精

蓮子：健腎補脾，止瀉保腸胃，清心養神，蓮子常配搭茨實，可健運脾胃

茨實：固腎澀精，補脾止泄

陳皮：理氣健脾、燥濕化痰

加薑：温胃和中

瘦肉：補中益氣，滋陰潤燥，補虛，加強體質

薏米赤小豆木棉花湯食譜

薏米赤小豆木棉花湯

材料：

熟薏米40克、木棉花14克、川萆薢9克、南豆20克、赤小豆35克、澤瀉8克、燈芯花3克、淮山30克、蓮子10克、茨實10克、陳皮6克、生薑2片、瘦肉180克、水2公斤（約12碗）

做法：

1. 瘦肉滾水燙灼，去除血水雜質。

2. 瘦肉切件，有助更快入味。

3. 除薑片、瘦肉，其餘材料洗淨，浸泡約30分鐘。

4. 把所有材料加入鍋中，加水煲滾，轉細火煲2小時，加鹽調味即成。

自製乾燥木棉花

不少人看到滿街的木棉花，便萌生自製乾木棉花的念頭，不過街上廢氣細菌多，易受污染，有食用安全風險，必須徹底清潔。

1. 洗淨用鹽水漂洗，如此可以去菁、化去植物澀味，之後放到鍋裡面蒸熟。

2. 蒸軟了就代表熟了，熟了再拿出來晾乾。

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