白果中毒｜57歲男進食白果糖水中毒入ICU　3類人最高危減毒素2招

食白果竟中毒？衞生防護中心表示正調查一宗懷疑白果中毒個案（13日）。該名57歲男子把從內地帶回港的白果煮成糖水進食，兩個半小時後竟然出現中毒跡象，更要入住伊利沙伯醫院深切治療部，目前仍然留院。究竟白果會令人中毒嗎？白果對人體又有什麼好處？



50粒白果煲糖水 進食後嘔吐心跳入ICU

一名懷疑白果中毒的57歲男子將50顆由親友送贈、從內地帶回香港的白果煮成糖水並全數進食。進食約兩個半小時後，該男子開始出現暈眩、噁心、嘔吐、全身乏力、頭痛和心跳加速等症狀，並需要入住深切治療部（ICU）接受治療，現時情況穩定，但仍需留院觀察。

切忌生吃 3類人要小心

衛生署發言人亦提到，天然毒素存在於白果內。一次過進食10顆以上經煮熟的白果，可引致急性中毒。未成熟及未經煮熟的白果毒性更強，煮熟後毒性則較低，因此白果切忌生吃。這類食物中毒多見於兒童，因此兒童、長者及身體欠佳者等亦須加倍留意。

中醫爸爸古鎧倫醫師曾在訪問中表示，白果會引致急性中毒的原因，是因為白果中含有白果苷，會分解出有毒的氰氫酸，服食過量會引致中毒。患者有機會出現腹痛、吐瀉、發熱、紫紺以及昏迷、抽搐等情況。他建議，在食用白果前可以把毒素較集中的果仁芯摘除，或去殼煮熟以減輕毒素。不過毒性不可以完全清除，所以建議每人每天只可以吃少於10粒白果，一星期亦不宜多吃。

雖然過量服食白果有機會引起急性中毒，但古鎧倫醫師表示，若以適當分量、適當方法食用白果對人體有利無害。白果具有化痰止咳、紓緩哮喘的功效。配合決明子及菊花茶，更有效清肝明目、去風止痛，改善視力、調節血壓血脂等。以白果燉乳鴿，更有益氣養血、養心安神、疏肝解鬱。除此以外，白果亦可以縮小便、止帶濁，對老人尿頻、小孩夜尿同樣有幫助。