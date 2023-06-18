思樂冰做法｜1支可樂搖3秒就做到？1款可樂注定失敗做錯1步或爆炸

思樂冰相信是不少人的童年回憶，夏天熱辣辣，一杯思樂冰清爽涼透心。但現在的思樂冰不是每一間7-11都買到。這次記者就實測了在家DIY製作思樂冰的方法，只要一支可樂就可完成！



思樂冰是許多人的童年回憶。（7-Eleven Hong Kong fb圖片）

DIY思樂冰超簡單 2大步驟要留意

製作思樂冰的方法非常簡單，只要買一支可樂，把它瘋狂搖晃，讓它充滿氣，然後放進冰箱約3小時，取出後再搖晃即可。過程雖簡單，但當中亦有2大步驟要留意！

首先，買的可樂必須是塑膠支裝，如果用罐裝或玻璃樽裝都會有爆炸的風險；第二，千萬不要用無糖可樂（黑可樂），經過實測，無糖可樂是無法結成思樂冰的。把可樂放進冰箱時必須小心且平放，由於大家冰箱的溫度都略有不同，因此冷藏的時間都不太一樣，約150分鐘到195分鐘。

按圖看製作過程：

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DIY思樂冰全靠1科學原理 簡單又清爽

可以簡單DIY思樂冰，全靠1個科學原理，就是關於水的凝固點。有氣的可樂因為經過劇烈的搖晃，可樂中的二氧化碳會令瓶子壓力上升，改變水的凝固點。在這時，把可樂放進冰箱中，它就會變得不容易結冰，而當可樂從冰箱中拿出後，凝固點變得正常，便開始結冰，且會成為像思樂冰般的質感。