花生醬保存｜花生易養出惡菌隨時腦水腫！保存花生醬一直都做錯？

花生醬和花生糖相信是很多人喜歡的心頭好，但保存不當，容易生出黃曲霉毒素。黃曲霉毒素是已知毒性最強的黴菌毒素，是人類和動物肝癌、腎癌、營養不良和微量營養素吸收不良的重要危險因素。有人說花生醬應該放在雪櫃保存，又有人認為花生醬存放室溫就好，到底誰對誰錯？



花生醬如何保存才正確？（圖片資料：istock）

黃麴毒素危險性高 最愛停留花生及其製品

黃曲霉毒素又稱黃麴毒素，是惡名昭彰的真菌毒素，目前已被世界衛生組織列為致癌物質，亦是造成肝癌的主因之一。黃麴毒素相當喜歡停留在花生或花生食品之中，如花生醬、花生糖、花生酥、花生餅等。如誤食了被黃麴毒素污染的食物，輕則會肚瀉嘔吐，重則會痙攣、昏迷，器官衰竭腦水腫甚至死亡。

按下圖看吃到黃麴毒素會有哪些症狀？

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花生醬宜放雪櫃？室溫？消委會建議...

花生醬應不應該放住雪櫃，這議題一直引起討論。有人指花生醬不需要放進雪櫃冷藏，就算是開封後也可以在一般的食品儲藏櫃裡存放長達3個月。但這僅適用於一般超市貨架上販售、經過加工，加添了防腐成分的市售花生醬、花生糖及花生食品，而不適用於天然的花生醬。

花生糖。（圖片資料：istock）

而消委會對花生醬的存放態度，一律建議要放進雪櫃低溫保存。消委會指花生堅果醬和種籽醬等食品，因為不飽和脂肪含量高，在室溫下氧化速度快，容易變壞，所以它們都需要低溫儲存。

資料來源：消委會/健康醫療網/元氣網