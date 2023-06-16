檸檬功效｜降血脂清血管最強！2類人不宜　與1物同服或致腎衰竭！

檸檬是常見的水果之一，進食或攝取檸檬可增加維他命C，具美白功效，但其實它還是降血脂高手，可保持心血管健康，降低高血壓、心臟病等風險。但原來當中也有其進食宜忌，與一物同吃，會增腎衰竭風險！



檸檬水。（圖片資料：istockphoto）

檸檬可清血管 腎弱者要小心

血管是身體重要的一部分，但香港不少人都有三高——高血壓、高脂、高膽固醇的困擾。台灣營養師黃淑惠曾在健康節目上分享，檸檬的檸檬苦素、柑橘類黃酮素等成分可以降血脂、抗癌與去除自由基，幫助清除血液中的油脂，有助保護血管健康，避免血管堵塞。

檸檬。（圖片資料：istockphoto）

檸檬營養好處多，但因為檸檬的鉀含量高，腎功能不好的人們就要小心食用。另外如在服用降膽固醇處方藥「史他汀類藥物」的患者同樣要注意！檸檬汁可能會阻斷腸道中代謝酵素CYP3A4的作用，以致延緩藥物的代謝，使體內藥物濃度過高，提升肝臟和肌肉損傷的風險，甚至導致腎功能衰竭。食用前，請先諮詢專業醫生的意見。

檸檬維他命C助美白 2情況反變黑

檸檬的美白功效，主要是透過檸檬內維他命C的功能。一顆檸檬含有31毫克的維他命C，等於成人一天50%所需。維他命C可以通過減低體內的「酪氨酸酶」活性，來抑制合成黑色素。

檸檬水。（圖片資料：istockphoto）

但皮膚科醫師劉懿珊就在一篇健康訪談中指，檸檬中含有一種感光性成分－呋喃香豆素，若大量食用或檸檬汁接觸到皮膚後沒有清洗乾淨，後又照射到紫外線，就會產生感光性皮膚炎，造成色素沉澱。

根據美國農業部的資料，成人維他命C的每日建議攝取量為65至90毫克，一個檸檬提供的檸檬汁就已提供約18.6毫克的維他命C，接近每日建議所需的三成。且因為檸檬會對腸胃做成一定刺激，除了腸胃不佳人士要避免飲用外，正常人也不宜日日服用。

同場加映，一枝牙籤榨檸檬汁︰

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資料來源：三立新聞/康健/美國農業部