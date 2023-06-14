剝蝦殼｜台小學生發明自動剝蝦殼+挑蝦腸神器！背後1原因獲網民讚

剝蝦相信是不少人的煩惱，包括筆者也是，進食蝦時要剝蝦殼對我來說，是一件相當麻煩的事。近日有台灣小學生為我們解決了剝蝦殼的煩惱，連蝦腸都可以一齊解決！



很多人像筆者一樣，愛吃蝦但又不喜歡剝蝦殼。圖片資料：ISTOCK）

台灣小學生發明自動剝蝦機 望可助殘障人士進食蝦

很多人像筆者一樣，愛吃蝦但又不喜歡剝蝦殼。台灣新竹縣新湖國民小學的3名學生，在老師的指導下，利用3D列印的線材和技術，設計出可以代替人手剝蝦殼的「自動剝蝦殼器」。（按下圖👇👇👇）

「自動剝蝦器」外型呈白色，內藏刀片，操作相當簡單方便。首先把蝦煮熟、去除蝦頭，直接把帶殼熟蝦放入機器洞口即可。機器有齒輪滾動，可帶動熟蝦往前脫殻並去除蝦腸。發明的小學生指，希望設計可方便身心障礙、殘障人士等食蝦。

自動剝蝦機曾歷失敗終奪獎 網民：應批量生產

3名新竹縣新湖國小的小小發明家，包括李亮穎、張心語以及胡絜曦。為了成功設計出自動剝蝦器，她們曾進行過多次改良，只談建模就已經失敗了4次，3D打印時，也嘗試了3次才成功。最終她們成功發明了「自動剝蝦器」，更因此發明而奪得了「2023 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」的佳績。

新竹縣新湖國小學生李亮穎（後排右）、張心語（前排左）以及胡絜㬢（前排右），在老師王郁婷（後排左）指導下，透過3D列印發明出「自動剝蝦器」。（圖片資料：東森新聞）

發明得獎，但亦有人認為這個發明不實用，應要再改進：「蝦子有大小，煮熟也有彎曲度，刀片還要維護清潔」、「實際上動手比機器還快」。但還是有不少網民都為這些小小發明家而感到高興，也誇獎她們助人的心：「好棒的小朋友讚」、「初號機問題多很正常，那些問題都可以在後續改良中解決」、「小小發明家~不錯喔~」、「好出色！去埋蝦腸呢點好欣賞」、「好叻！」、「應該批量生產」。

同場加映：鮮蝦完整連殼帶腸齊剝輕鬆4步

按圖看快速剝鮮蝦殼示範︰

+ 1

資料來源：東森新聞/三立新聞