小龍蝦爆紅｜雜食性螯蝦屎都吃！1類人易致休克皮疹食安3招減風險

小龍蝦是近年內地相當流行的食物，相比香港常見的澳洲、波士頓等大龍蝦，牠們體形較小，價格也相對便宜，深受內地人喜歡。但有傳小龍蝦本為吃垃圾的外來種寄生蟲，近日內地更接連爆出食小龍蝦致休克、肌肉溶解等個案，到底進食小龍蝦是否安全，有哪些食安風險？



小龍蝦深受內地民眾喜愛。（微博＠侯哥没有金箍棒）

內地在近一個月內，爆出多宗食小龍蝦後出現急性蕁痲疹和休克的個案。5月27日，24歲朱先生宵夜時進食了小半盆麻辣小龍蝦。幾小時後渾身癢痛，滿身紅疹、不住反胃、呼吸不暢等。內地醫生孟慧敏指，近期進入吃小龍蝦旺季，幾乎每晚都有十多個，甚至二十多個過敏急診，過敏嚴重的可能危及生命。

內地爆紅小龍蝦 雜食淡水螯蝦

小龍蝦原名為「克氏原螯蝦」原產於美國東南部，是種雜食性的淡水螯蝦，對環境容忍性極強，由於對食物和環境要求低，不管是活物、死物，甚至是糞便都可以成為牠的食物。小龍蝦頭大身小、殼多肉少，且肉質帶腥，固普遍都會用辣味、重香料去掩蓋其本身異味。

小龍蝦（資料圖片）

雖然小龍蝦被中國政府列入入侵物種名錄，但因為內地人對它的追捧和喜歡，現時內地已發展多間小龍蝦養殖場，甚至成為不少地方的重點產業。正常而言，養殖場和餐廳出品的小龍蝦都有食物安全認證，環境也符合標準，但為什麼會會有意外發生呢？

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小龍蝦致肌肉溶解 過敏症者可致休克死亡

香港吃小龍蝦的風潮比內地低，故對食用小龍蝦的了解和過往意外案例的資訊也較少，筆者詢問了好幾位醫生、專家也無法得到即時詳細解答，最終還是食物安全中心為我們解惑。

小龍蝦（圖片資料：istockphoto）

食物安全中心發言人指，世界各地過往都曾錄得，進食小龍蝦引致橫紋肌溶解症的病例，這個病會令肌肉溶解，並可引致腎臟受損和其他併發症。但它的發病原因未明，可能是由積累在有關動物（小龍蝦）體內未知的耐熱毒素引致。耐熱毒素可抵抗正常的烹煮溫度，把小龍蝦徹底煮熟也未必可完全把毒素除去。

此外，進食小龍蝦有機會令對甲殼類動物過敏的人誘發過敏反應。如身體對某種物質過敏，即使分量很少也能引起過敏反應。食物過敏的症狀包括臉部、舌頭或嘴唇腫脹、出疹、氣喘及皮膚痕癢等，情況嚴重者可引致過敏性休克。

食安提醒進食3招減風險 頭、內臟勿吃

在網上可輕易買到小龍蝦，但未見其展示任何食物安全認證。（圖片資料：淘寶網）

食安中心提醒市民，首先消費者應向信譽良好和可靠的供應商購買新鮮的小龍蝦，切勿進食來歷不明或自行捕撈的野生小龍蝦；並且要把小龍蝦清洗乾淨和徹底煮熟；最後，市民亦應避免過量進食小龍蝦，並注意不要吃小龍蝦的頭和內臟。

不過，把小龍蝦徹底煮熟，也未必可完全把毒素除去。就算是食安中心，對小龍蝦食用的資訊也不多，沒法對毒素詳細講述，還望各位小心食用。

資料來源：食物安全中心