四季豆營養｜抗衰老防便秘女士吃四季豆8好處　3禁忌勿與薯仔同吃

四季豆的營養高熱量低，不但有助控制血壓及膽固醇，更可​​預防大腸癌，加上其產季橫跨一年四季，故有四季豆之稱。究竟四季豆對女士有什麼益處呢？什麼人又不宜多吃？



四季豆營養｜助消化增食欲 防急性腸胃炎

四季豆顏色嫩綠、價格便宜，而且保質期長，其外觀瘦長且肉厚，口感也相當清脆。四季豆含有豐富的維他命B、維他命C和植物蛋白質。維他命B能維持正常的消化腺分泌和胃腸道蠕動的功能，抑制膽堿酶活性，可幫助消化並增進食欲。而維他命C可以促進抗體的合成，提高人體對抗病毒的作用，還可防止急性腸胃炎等。而優質的植物蛋白質、碳水化合物及微量元素等，可改善身體的機能，對女性更有不少益處。

四季豆含有豐富的維他命B、維他命C和植物蛋白質。（網上圖片）

四季豆營養價值（每100克）：



熱量：121卡路里

蛋白質：1.3克

碳水化合物：27.8克

膳食纖維：2.5克

鉀：193毫克

鈣：40毫克

鎂：22毫克

鐵：0.6毫克

維他命E：0.33毫克

維他命B1：0.06毫克

維他命B2：0.09毫克

維他命C：11.8毫克

葉酸：26.1微克



資料來源：台灣衛福部食藥署



按下圖看女士吃四季豆的好處：

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四季豆營養｜女士吃四季豆8大好處

四季豆對女性好處1：紓緩便秘助消化

女性受到雌激素及黃體激素影響，令腸蠕動變慢，在生理期前或會出現硬便或便秘。四季豆所含的維他命B能維持消化腺的分泌及胃腸道蠕動的功能，抑制膽鹼酶活性並幫助消化。而四季豆也是粗纖維較多的蔬菜，能促進大便排泄。便秘原因｜男人時刻想拉屎女人常便秘？醫生解謎推10食物促腸蠕動

四季豆對女性好處2：抗病毒防急性腸炎

維他命C可以促進抗體的合成，可提高人體對抗病毒的作用，還可防止急性腸胃炎等。

四季豆對女性好處3：有助抗癌

四季豆可激活腫瘤病人的淋巴細胞，產生免疫抗體，對癌細胞有抑制作用。四季豆含有豐富的非水溶性膳食纖維，能幫助腸胃有效的蠕動，有預防大腸癌的功效。吃加工肉1周便秘失眠 1個月重6.5kg！食多少火腿香腸增大腸癌風險

四季豆對女性好處4：抗氧化抗衰老

四季豆含維他命E，維他命E有強大的抗氧化作用，能抑制細胞過度氧化，可防止因氧化所產生的老化現象。

四季豆含維他命E，維他命E有強大的抗氧化作用，能抑制細胞過度氧化。（網上圖片）

四季豆對女性好處5：利水消腫 防白帶過多

水腫為普遍女性夏天的一個困擾，四季豆味甘性平，對脾胃特別有益，並且有消暑去濕，利水消腫的功效。四季豆含有大量的碳水化合物和氨基酸，夏天吃四季豆有消暑作用，還會潤燥利尿，並有效紓緩婦女白帶過多的問題。

四季豆對女性好處6：增加鐵質吸收孕婦最啱

四季豆含鐵質及維他命C，有助補充缺血性貧血患者所缺乏的鐵質。而四季豆都含有維他命B，更有助懷孕媽媽鐵質的吸收。中年女士、懷孕媽媽及哺乳期媽媽對鐵質的需求甚高，每日需要20至29毫克不等。補鐵｜醫生推鐵鍋煮食多6倍鐵質護心臟健康 20種補鐵食材排行榜

四季豆對女性好處7：對抗疲勞 助胎兒發育

四季豆含有優質植物蛋白質、碳水化合物及多種維他命，可全面補充婦女所需的營養素，而當中所含的葉酸，對懷孕媽媽特別有益，有助胎兒中樞神經的初期發育，並使懷孕媽媽保持充沛的體力。

四季豆對女性好處8：預防心血管疾病

四季豆含大量膳食纖維，可促進胰島素之生成，並協助控制血糖。另外，膳食纖維也有助於降低膽固醇，預防心血管疾病。懷孕婦女出現高血糖及高血壓問題，可多吃點四季豆來紓緩。護心食物｜冬季心臟病死亡率高三成！多吃4食物有助清血管護心

女士吃四季豆8大好處。（資料圖片）

四季豆3大食用禁忌

四季豆禁忌1：四季豆不能和脹氣食物同吃

四季豆不宜多吃，更不可與脹氣的食物同吃，如牛奶、薯仔、番薯、芋頭、豆腐、香蕉及豆漿等，否則會加重腹脹問題。

四季豆禁忌2：四季豆不能和水果同吃

四季豆含有豐富植物蛋白及不飽和脂肪酸，而水果中含有植物酸，一起吃時不僅會降低四季豆的營養價值，還有可能引起消化不良。如山竹，橙，柚，柿及奇異果等，都不宜同吃。

四季豆禁忌3：四季豆不可生吃

豆角有溶血素和毒蛋白，這兩種物質都是有毒，要完全煮熟才可破壞，生吃會引起嘔吐或腹瀉。

四季豆不可生吃，生吃會引起嘔吐或腹瀉。（網上圖片）

四季豆不能和哪些食物同吃？ 不可與脹氣食物同吃，如牛奶、薯仔、番薯、芋頭、豆腐...... 四季豆有效預防心血管疾病？ 四季豆含大量膳食纖維，有助於降低膽固醇，預防心血管疾病.......

參考資料：美食天下／每日頭條／hello醫師