慎入！大王具足蟲蔥蒜蒸好味啲？深海水曱甴腐肉為生西貢曾賣2千!

大王具足蟲早前在台灣引起熱話，有台灣人用它製作大王具足蟲拉麵，並誠邀勇者去嘗試。近日網上又有人製作出蒜蒸大王具足蟲料理，引起網民熱議。到底大王具足蟲是什麼，又是否適合煮食用呢？



史前生物大王具足蟲 西貢10年前已有售

大王具足蟲又名巨型深水蝨、深海水曱甴、巨型深水虱等，住在大西洋一帶，500公尺以下的冰冷深海地區，是遠古的史前生物。成年大王具足蟲的體長可達19-37厘米，擁有2對觸鬚、7對關節肢和近4,000個平面小眼組合而成的複眼。牠們主要吃屍體和腐肉為生。（請按下圖👇👇👇）

大王具足蟲會清理海底碎屑、吃動物屍體，有助於環境修復，還可以忍受長期飢餓，日本三重縣鳥羽水族館曾有隻大王具足蟲，創下絕食5年43天後才死亡的紀錄。牠們可食用的肉不多，味道類似蝦、蟹，但內臟苦味很強，普遍都不建議食用，是海曱甴的親戚。早在2011年，西貢某些海鮮餐廳便會以隱藏菜單的形式，出售大王具足蟲。

蒜蒸大王具足蟲 網民：就嚟ET都可蒜蓉蒸

蒜蒸大王具足蟲。（圖片來源：香港街市魚類海鮮研究社）

繼台灣的大王具足蟲拉麵後，又有勇者做出新的大王具足蟲料理分享到「香港街市魚類海鮮研究社」專頁中，圖中可見烹調了2隻大王具足蟲，更細心加添了辣椒和蔥蒜，旁邊還有白飯、蒸蛋等，相信圖中的大王具足蟲已成為樓主的家常菜之一。

這道料理引起了網民的熱議，有人認為用大王具足蟲作為食材相當不妥，指：「你會將隻巨型塵蟎放入口嗎？」、「佢個樣已經盡力生得唔似食物」、「好核突」、「其實咁樣食呢啲偏門野，同大陸人食蝙蝠，有咩分別呢？」、「就嚟ET都可以蒜蓉蒸」。亦有網民分享，指大王具足蟲因為物種關係，係極易腐化成水，提醒樓主：「如果打開冇咩肉只有水，千祈唔好食」。

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資料來源：香港街市魚類海鮮研究社