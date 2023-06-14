食物安全｜冰鮮雞驗出獸藥含量超標90%已售罄！進食或致心悸休克?

冰鮮雞是日常食材，但食安中心昨天（13日）公佈，一個進口冰鮮雞樣本被檢出獸藥殘餘英氟沙星含量超標。中心正跟進事件，並已就事件通知內地有關當局，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續，但該批超標冰鮮雞已在市面全數售罄，萬一誤食這些含獸藥殘留物的雞，對人體健康會有什麼影響？



冰鮮雞。（圖片來源：istockphoto）

冰鮮雞獸藥含量超標90%

食安中心發言人指：「中心透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取上述冰鮮雞樣本作檢測。結果顯示，該樣本每公斤含十億分之一百九十的英氟沙星，超過法例上限的十億分之一百。中心已知會涉事進口商上述違規事項，根據其提供的資料，涉事產品已全部售罄。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。」

食物環境衞生署食物安全中心6月13日公布，一個進口冰鮮雞樣本被檢出獸藥殘餘英氟沙星含量超標。（資料圖片）

英氟沙星是獸藥的一種，一般用於治療患病的動物。根據《食物內有害物質規例》，在本港出售供人食用的家禽，每公斤食物不得含超過10億分之100的英氟沙星，違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。

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冰鮮雞獸藥超標90% 食安：對健康無礙

冰鮮雞。（圖片來源：istockphoto）

食安中心發言人續指：「按有關樣本檢出的獸藥殘餘含量，在正常食用情況下，不會對健康造成不良影響。」但暫時未解釋「正常食用」的標準分量，亦無說明吃多少才會影響健康。

有市民質疑冰鮮雞獸藥含量超標90%都對健康無礙，為何要設定標準？又質疑當局明明已和涉事進口商交涉，知道有關冰鮮雞的資料，為何不早日公佈令市民有所防范呢？認為食安指引不明確。

疫病預防中心：長期可慢性中毒

冰鮮雞。（圖片來源：istockphoto）

如對獸藥過敏 會心悸休克甚至致命

食安中心指在正常食用情況下，冰鮮雞不會對健康造成不良影響。而中國動物疫病預防控制中心則指，若長期進食有獸藥殘留的食物，會對人體造成潛在危害。獸藥殘留的毒性作用大多是通過長期接觸或逐漸在體內積聚而造成，畜禽產品中獸藥殘留的濃度通常較低，一般表現為潛在的慢性中毒。如有人對其獸藥有過敏，更會出現心悸、顫抖、耳鳴、咳嗽，甚至過敏性休克，可能會危及生命。

資料來源：食物安全中心/中國動物疫病預防控制中心