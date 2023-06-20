端午節飲食｜食糉易滯加劇痛症 中醫推陳皮山楂烏龍茶消滯解膩

端午節除了爬龍舟，當然少不了吃端午糭。以糯米配上綠豆和肥豬肉，配搭起來已經讓人口水直流，應該没人可以抵擋它的誘惑！但中醫師指糯米為黏滯性質，會減慢氣血流通，身體痛症亦有機會加重。



盛夏潮濕多雨 吃糭胃易脹痛

糯米性甘平，入脾胃經，有補中益氣、暖胃、縮小便的功效，是補益食材，非常適合冬天食用，但梁楚凝醫師指出在盛夏潮濕多雨天氣和脾虛夾濕者食用，可引起胃脹胃痛。如果素有痛症關節痛患者，痛症亦有機會加重。因為糯米黏滯的性質，會減慢氣血流通，引致不通則痛。

糯米黏滯的性質，會減慢氣血流通，引致不通則痛。（資訊圖片）

糉會增加血液黏稠度 誘發心肌梗塞

另外，小小的一隻糉，熱量高達500卡路里以上，其高脂肪、高熱量以及高糖分，假若血糖不穩定或糖尿病患者，吃了易導致血糖飆升，並加重本身的病情。如果糉子中加入了紅棗、豆沙則含糖量更高，對於糖尿病病人而言，應該避之則吉。某些糉子如鹹肉糉及裏蒸糉，含有肉、蛋黃、海鮮等，這類糉子屬於高脂肪、高蛋白、高膽固醇的食品。患有心血管病的人食用後，會增加血液黏稠度，影響血液循環，加重心臟負擔和缺血程度，誘發心絞痛及心肌梗塞。

所以糭子雖然好食，但不可以貪吃，特別是長者及長期病患人士。梁醫師建議如果食用後覺不適可以飲用陳皮山楂烏龍茶消滯解膩，再加上穴位按摩加快腸胃消化。

陳皮山楂烏龍茶食譜

飲用建議：

建議這個茶飲每周飲用1至2次，醫師提示脾胃虛弱者慎服。

陳皮山楂烏龍茶（浸泡 / steep）

3-4人分量 1級難度 15分鐘



材料：

陳皮5片

山楂10克

烏龍茶包5個

水1000毫升



做法：

1）陳皮及山楂清洗乾淨後，山楂再浸水半小時。

2）陳皮切成細塊或切絲。

3）熱水加入陳皮、山楂及烏龍茶包。

4）浸泡約15分鐘即成。



不失敗貼士：

~陳皮及山楂須浸水半小時，去除雜質。

~陳皮切絲更易泡出香味。

~烏龍茶味道較濃，如有需要可減分量。



按摩足陽明胃經的足三里穴，可調理脾胃、清熱化濕及消滯解膩。 梁楚凝中醫師

按摩足三里穴 可和腸消滯扶正培元

穴位按摩的話我們可以選擇足陽明胃經的足三里穴，足三里穴在小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處，當脛骨前肌中。功效有調理脾胃、和腸消滯、清熱化濕、降逆利氣及扶正培元，大家可以試試。