端午節飲食｜食糉加劇關節痛1類人易致心肌梗塞！中醫推1款消滯茶

端午節除了賽龍舟，當然少不了吃端午糭。以糯米配上綠豆和肥豬肉，配搭起來已經讓人口水直流！但中醫師指糯米為黏滯性質食物，會減慢氣血流通，身體痛症亦有機會加重。



盛夏潮濕多雨 吃糭易胃脹胃痛

糯米性甘平，入脾胃經，有補中益氣、暖胃、縮小便（小便次數和量減少）的功效，是補益食材，非常適合冬天食用，但註冊中醫師梁楚凝指出在盛夏潮濕多雨的天氣，和脾虛夾濕者食用，可引起胃脹胃痛。如果素有痛症關節痛患者，痛症亦有機會加重。因為糯米黏滯的性質，會減慢氣血流通，引致不通則痛。

糯米黏滯的性質，會減慢氣血流通，引致不通則痛。（資訊圖片）

吃糉增血液黏稠度 易誘發心肌梗塞

小小的一隻糉，熱量高達500卡路里以上，其高脂肪、高熱量以及高糖分，假若血糖不穩定或糖尿病患者，吃了易導致血糖飆升，並加重本身的病情。如果糉子中加入了紅棗、豆沙則含糖量更高，對於糖尿病人而言，應該避之則吉。

某些糉子如鹹肉糉及裏蒸糉，含有肉、蛋黃、海鮮等，這類糉子屬於高脂肪、高蛋白、高膽固醇的食品。患有心血管病的人食用後，會增加血液黏稠度，影響血液循環，加重心臟負擔和缺血程度，誘發心絞痛及心肌梗塞。

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糭子雖然好食，但不可以貪吃，特別是長者及長期病患人士。梁醫師建議如果食用後覺不適可以飲用陳皮山楂烏龍茶消滯解膩，再加上穴位按摩幫助腸胃消化。

陳皮山楂烏龍茶食譜

陳皮山楂烏龍茶食譜

材料（3-4人分量）

陳皮5片、山楂10克、烏龍茶包5個、水1000毫升



做法：

1）陳皮及山楂清洗乾淨後，山楂再浸水半小時。

2）陳皮切成細塊或切絲。

3）熱水加入陳皮、山楂及烏龍茶包。

4）浸泡約15分鐘即成。



不失敗貼士：

~陳皮及山楂須浸水半小時，去除雜質。

~陳皮切絲更易泡出香味。

~烏龍茶味道較濃，如有需要可減分量。



陳皮：性味辛苦溫。歸脾肺經。功效理氣健脾，燥濕化痰。

山楂：性味酸甘微溫。歸脾胃肝經，功效消食化積，行氣散瘀。

烏龍茶：屬平性，介於發酵和無發酵之間，可生津止渴、消滯。

按摩足陽明胃經的足三里穴，可調理脾胃、清熱化濕及消滯解膩。 梁楚凝中醫師

按摩足三里穴 可幫助腸胃消化

有需要可進行穴位按摩，按摩足陽明胃經的足三里穴，足三里穴在小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處，當脛骨前肌中。功效有調理脾胃、和腸消滯、清熱化濕、降逆利氣及扶正培元，大家可以試試。