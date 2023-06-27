通淋巴｜80%女性淋巴阻塞水腫皮膚鬆！5食物助改善木耳宜吃多少？

淋巴系統是人體免疫系統的重要部分，能清除人體內的病原體及排出毒素。因此，淋巴是否流動順暢，也反映人的健康狀況。要保護淋巴系統及提升身體的免疫力，就要進食一些有助淋巴系統暢通的食物。



淋巴是什麼？

淋巴系統是人體免疫功能重要的一部分，淋巴液中的淋巴球能清除身體中的廢物，並過濾有害的物質，保護身體健康。但是，不良的飲食習慣會累積大量毒素，以及時常坐著的辦公室生活，都會導致淋巴系統阻塞，令淋巴液無法正常流動，不利於免疫系統功能，有機會引起呼吸道感染，以及常見的水腫問題。

全球80%女性都有的淋巴系統不通暢的問題。（資料圖片）

淋巴阻塞是普遍的女性問題。美國營養學家Ann Louise Gittleman指，全球80%女性都有的淋巴系統不通暢的情況。一個健康的成年人，體內大約有100億個淋巴細胞，淋巴細胞分為T淋巴細胞和B淋巴細胞2種。T細胞主要功能是吞噬外來侵襲物，而B細胞最重要的功能則是生產各種各樣的抗體，可以抵禦外來的入侵物與毒素。

對於女性而言，淋巴系統不通暢會引致多個問題：

1）皮膚變得鬆弛及暗沉，出現斑點，容易令黑色素沉澱。

2）手腳冰冷，經常感到腰痠背痛。

3）精神不振，睡眠充足但依舊身體疲累。

4）腳部水腫及手臂變粗。



按下圖看哪些食物可以清潔淋巴系統：

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清潔淋巴系統5大食物

清潔淋巴系統，就需要攝取葉綠素，綠色蔬菜有助徹底清潔淋巴系統。另外，就是補充奧米加3脂肪酸，人體淋巴系統，是需要奧米加3脂肪酸才能正常運作。攝取優質脂肪，也能維持正常的淋巴系統功能。最後，含蛋白質分解酵素的食物，也能促進淋巴液的流動。

1）亞麻籽

亞麻籽含有對於人體重要的奧米加3脂肪酸，多加攝取可以維持淋巴系統的正常運作。但是亞麻仁籽油不能加熱，否則會破壞營養素，只要加在食物上食用即可。

建議食用：每星期2至3次，每次1湯匙亞麻籽。



2）黑木耳

黑木耳含有的植物膠質，可吸附人體消化系統內的廢物、清潔血液及有助清潔淋巴系統。經常食用還可以有效清除體內垃圾，而黑木耳也是非常好的清腸排毒食物。

建議食用：每星期2至3次，每次10克黑木耳。



黑木耳也是非常好的清腸排毒食物。（資料圖片）

3）奇異果

天然水果含有酵素，有效清潔淋巴系統，而空腹食用水果效果更顯著。奇異果含天然葉綠素， 可調節身體至微鹼性，並有助潔淨血液中的毒素，幫助排出黏附在細胞膜及堵塞淋巴的重金屬，達至淋巴暢通。

建議食用：每星期2次，每次1個奇異果。



4）木瓜

木瓜含有豐富的蛋白質酵素，蛋白質酵素可以分解許多毒素，還可分解細菌、病毒及癌細胞，以及減少人體發炎的狀況，對促進淋巴液流動有幫助。

建議食用：每星期2至3次，每次半個木瓜。



5）牛油果

牛油果含豐富維他命 C ，可以增強免疫力。另外，所含的穀胱甘肽，是人體重要的抗氧化物， 有助維持淋巴細胞及免疫系統的健康。

建議食用：每星期2次，每次1個牛油果。



牛油果含穀胱甘肽， 有助維持淋巴細胞及免疫系統的健康。（資料圖片）

參考資料：早安健康／Fifty Plus