骨刺紓緩｜長者關節老化磨損易生骨刺　5食物助減痛楚洋蔥抗發炎

骨刺大多與關節退化及軟骨磨損有關，較常發生在老年人身上。從事粗重工作或體重過重人士，也是出現骨刺的高危一族，究竟進食哪些食物，可以紓緩骨刺疼痛？



骨刺成因？

骨刺是指骨骼邊緣出現骨質增生，並出現在兩塊骨骼的交接位置，醫學上稱為骨性關節炎。因為關節老化及不正確的姿勢等因素導致中間的軟骨出現磨損或破壞，常發生在膝蓋、脊椎、骨盆、腳踝等關節，導致骨質或骨頭異常增生而形成骨刺。

骨刺是指骨骼邊緣出現骨質增生。

按下圖看患上骨刺會有什麼症狀？

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骨刺一定痛嗎？

大部分的骨刺是沒有症狀，甚至不感痛楚，除非壓迫到神經，或是碰到附近的骨頭，才可能出現手腳麻痺、疼痛、四肢無力甚至肌肉萎縮等。骨刺不會因為吃藥或打針而消失，消除骨刺的唯一方法就是開刀。

按下圖看紓緩骨刺5大食物：

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紓緩骨刺痛楚5大食物

1）番石榴

骨刺是骨性關節炎，番石榴是攝取維他命C、E、K的良好來源，可對抗氧化和抗發炎。

建議食用：每星期2次，每次半個番石榴。



2）芝麻

每100克芝麻含975微克鈣質，鈣質能強健骨骼，加強骨骼的支撐力，並減少關節的負擔。

建議食用：每星期2次，每次2茶匙芝麻。



3）三文魚

魚類含豐富奧米加3脂肪酸，奧米加3脂肪酸有助修復身體軟組織，同時有抗發炎效果。

建議食用：每星期2至3次，每次100克三文魚。



4）車厘子

車厘子含豐富花青素及類黃酮素，兩種都是具有抗發炎效果的植物性化學物質，可紓緩骨性關節炎。

建議食用：每星期3至4次，每次50克藍莓。



5）洋蔥

根據美國關節炎基金會指出，洋蔥含有二烯丙基二硫化物（diallyl disulfide），對減輕發炎症狀有幫助。

建議食用：每星期2至3次，每次50克洋蔥。



按下圖看紓緩骨刺痛運動：

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骨刺成因？ 骨刺是指骨骼邊緣出現骨質增生，並出現在兩塊骨骼的交接位置...... 骨刺一定痛嗎？ 大部份的骨刺是沒有症狀，甚至不感痛楚，除非壓迫到神經......

參考資料：早安健康／康健知識庫