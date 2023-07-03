燒魷魚騙局｜咮香但難食？吞得嘅香口膠？增致癌腎衰竭3健康風險

燒魷魚是市集、夜市的常客，有時在家中用它送酒更是不少人的最愛。但近日燒魷魚這議題在社交平台上被引發起熱烈討論，網民指燒魷魚只有香味，吃進口又韌又難食。除了味道，其實燒魷魚影響健康也相當大！



燒魷魚。（圖片來源：連登）

燒魷魚勁香但超韌又無味？

燒魷魚的香味濃厚誘人，可以說是夜市、市集、戲棚等標誌性的食物。但近日連登有人發起討論，直指燒魷魚是騙局，明明看起來好吃聞起來很香，但吃的時候卻無味，引人共鳴。

唔好放入口，放入鼻。 連登網民回應

連登：唔好放入口放入鼻

這個議題引發了網民的熱烈討論，有人認同指：「難𡁻過香口膠」、「係吞得嘅香口膠」、「唔好放入口，放入鼻」、「同爆谷一樣，聞就好想食，但食就頭兩啖就夠皮」、「燒魷魚食落陣味同聞到果陣香味好大落差」、「好多燒得好乾」；亦有網民認真回覆：「以前係故意燒到魷魚絲咁乾，聽聞包裝魷魚絲都係咁嚟」、「炭燒香味好正，但一般應該都有醃過，樓主你食完全冇味應該係檔嘢跳咗步驟」。

按圖看網民留言：

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亦有人回憶起以往經歷：「百貨公司成日有依d燒魷魚檔」、「真係燒得好食果d越趙越好味」、「以前d人睇戲食，就係因為含響口好耐，慢慢趙，一包睇完都未食曬，慢慢dap架」、「以前走鬼檔有部機壓一壓先燒」。

燒魷魚送酒一流 但小心致癌甚至畸形

燒魷魚。（圖片來源：istockphoto）

魷魚富含鈣、磷、鐵元素， 利於骨骼發育和造血， 能有效治療貧血，而且魷魚香味迫人，尤其是炭燒魷魚，可說是人見人愛的下酒菜，但燒魷魚也有許多健康風險需要注意。

燒魷魚健康風險1：頭、內臟膽固醇高

首先魷魚膽固醇含量高，尤其是頭、內臟的部分，多吃小心氧化膽固醇會堆積在血管壁阻塞血流，造成心血管等疾病。再者，在外買到的燒魷魚大都露天擺放，亦少見會小心冷藏保管，其實海鮮類食物需小心保存，若保存不妥，不但會引起肚瀉、嘔吐，甚至有可能造成腎衰竭，要終身洗腎。

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燒魷魚。（圖片來源：istockphoto）

燒魷魚健康風險2：炭燒煙燻生一級致癌物

此外，長期食用煙燻、炭燒的食物，會大大增加癌症的機率。因為燒魷魚當中含有脂肪、膽固醇、蛋白質等，經過高溫處理時，會釋放出一種「多環芳香烴」的致癌性。台灣衛福部食藥署指，多環芳香烴中，由高溫加工而產生的苯駢芘致癌性最強，已被列為一級致癌物，提醒大眾切記小心。

燒魷魚。（圖片來源：istockphoto）

燒魷魚健康風險3：雙氧水浸泡變白或致基因突變

另外，一些不法商人為了謀利，令魷魚顏色變得更吸引和減少變壞機率，會利用氫氧化鈉(NaOH)、雙氧水，甚至是福爾馬林等化學物質浸泡魷魚，令它看起來更大、更白，也降低變壞機率。但這些物質會對人體造成巨大的危險，當中氫氧化鈉(NaOH)會強烈刺激人體胃腸道，同時還有致癌、畸形和引發基因突變等的風險，大家切記要小心選擇。

資料來源：連登討論區/健康之途/台灣衛福部食藥署/三九養生堂