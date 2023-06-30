燒味中毒｜博藝會25人疑食燒味中毒！生蠔外4高危食物牛河都有份

吃燒味致食物中毒？本月28日有市民在紅磡黃埔花園會所1號博藝會出現食物中毒的情況，現時出現不適的市民人數共達25人。有市民驚訝燒味都可令人食物中毒，但其實很多看似安全的食物，其實都暗藏危機！



紅磡黃埔花園會所1號博藝會發生懷疑食物中毒個案，受影響人士曾進食燒味拼盤。（Openrice圖片）

紅磡博藝會25人食物中毒 食安：疑沙門氏菌引起

衞生署衞生防護中心日前公布，紅磡黃埔花園會所1號博藝會發生懷疑食物中毒個案，累計已有25名市民出現不適。他們分別出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。

衞生署衞生防護中心指，初步調查原因包括食物受到污染、食物未有徹底煮熟、食物過早預製和貯存溫度不當，懷疑涉及的食物為燒味。中心流行病學調查顯示，食物中毒個案可能由沙門氏菌引致，目前已安排收集糞便樣本作檢測。

燒味食物中毒 另有3種食物藏危機

不少人對燒味致食物中毒令人意想不到，皆因平日都是海鮮、壽司、刺身，或是未熟透的肉類，出現中毒情況較多。有中菜大廚黃師傅指，由於不少食肆的燒味均是入貨出售居多，由工場至餐廳的運送過程中，稍有差池容易受污染，加上燒味普遍不會高溫翻熱，難以把污染的細菌消滅。

黃師傅亦指，除了燒味，平日其實還有許多常見不起眼的食物，都暗藏食物中毒的風險，如豆腐、河粉、酸齋等。

食物中毒意想不到的食物：豆腐

豆腐。（圖片資料：istockphoto）

如果是密封包裝的豆腐，記得要看清和留意豆腐的保質期；若是散裝買的豆腐就要好好觀察和小心保存了！豆腐變質以後，我們會聞到一股明顯的酸味，觸摸感覺會黏稠，令人感覺不舒服。如果強行食用，會對身體造成傷害，在外用餐時也切記留意。

食物中毒意想不到的食物：酸齋

酸齋。（圖片資料：網絡圖片）

酸齋的原材料為麵筋或大豆蛋白，當中會加入大量調味料及色素，令它的顏色鮮豔，又酸甜可口。由於味道濃厚帶酸，變質也不容易發現！而且酸齋大都為冷盤，進食前普遍也不會再翻熱，如在運送過程中受污染，也沒法利用高溫消滅細菌，切記小心。

食物中毒意想不到的食物：河粉

乾炒牛河。（圖片資料：網絡圖片）

河粉是香港茶記、餐廳常見的食材，乾炒牛河、魚蛋河、牛腩河等是不少人的最愛。但河粉和其他乾製粉麵，如米粉、蝦子麵等不同，河粉水分高，而且帶有油分，因此相當易變壞、變質，即使再煮熟也不能食用，大家在外吃東西時也切記小心。

資料：食安中心/衛生署