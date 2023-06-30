茶葉過期｜專家：茶葉沒所謂保質期！真空未必好 2招辨茶葉有冇壞

茶是中國重要的文化傳統，到現在也深受大眾喜愛，不少愛茶之人對待茶葉也有自己的見解。有人說茶可愈放愈香，過期也沒關係，也有人說茶葉過期不能喝，會對身體有害。到底誰是誰非呢？



茶。(圖片來源：istockphoto)

茶葉分六大類 唯白茶、黑茶可久放

茶文化起源於中國，普遍認爲茶樹發源於四川或雲南。茶主要分六大類，分別是綠（龍井、碧螺春、綠茶）、白（壽眉、白牡丹、白毫銀針）、黃（君山銀針、北港毛尖）、青（烏龍、鐵觀音、大紅袍）、紅（功夫紅茶、荔枝紅）及黑（普洱、六安）六種。

茶葉可以耐放？(圖片來源：istockphoto)

在多種茶中，只有白茶和黑茶可愈擺愈香，成為老茶、陳茶。有一說指，如白牡丹等的白茶是「一年茶、三年藥、七年寶。」意指保全得宜的白茶愈陳愈珍貴。而如六安、普洱等黑茶，年份愈久遠就會有濃厚茶香，老茶的黑茶葉，只要存放得宜，一般都可以放超過20年。

茶葉過期可否喝？2招睇茶有無變壞

茶。(圖片來源：istockphoto)

對於茶葉過期可否喝，大家都有不同的見解，但主要可從兩大特徵看茶有否變壞。福建省農業科學院研究員陳榮冰曾於報道中指，茶葉是沒有所謂的保質期，他認為只要是第一次烘焙得比較乾，並保存得當，沒有發生霉變的茶葉是沒有保質期的說法。

看茶葉有否變壞，可從茶葉有否發霉及走味2點去觀察。如果茶葉保存不當，吸收到水氣，就會導致發霉變質；如果在茶葉上聞到酸味，就代表茶葉已經走味了，同樣不宜再飲用。

非所有茶葉都宜真空保存？

炒茶。(圖片來源：istockphoto)

真空包裝雖可有效保存茶風味，但其實不是所有茶葉都適合抽真空保存。如條形的茶葉，如東方美人、高山小葉種紅茶、白毫茉莉等，這些茶種因為自身形狀關係，抽真空時容易使其葉斷裂，故不宜真空保存。此外，老茶因為已經陳放多年，故亦無需在真空保存。

資料來源：京盛宇/中國公共衛生監測所