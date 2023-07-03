飛蚊大量出現有盲眼風險！研究指菠蘿可治飛蚊症 醫生1招即時見效

不少人可能都試過視線出現會遊移的小東西，甚至是一片波紋，醫學上會把這些干擾稱作「飛蚊」，出現飛蚊症的原因可大可小，也有可能是危險警號，即使小「飛蚊」不時出現也是一件煩人的事。不過，《美國科學期刊》曾發表了來自台灣一家大學的研究報告，指吃菠蘿可以醫治飛蚊症。這種美食療法功效如何？讓醫生為大家拆解。



為什麼吃菠蘿可治飛蚊症？

該研究用了3年時間，追蹤388名飛蚊症患者，讓他們每天吃100-300克新鮮菠蘿。3個月後，服用100、200及300克的三個組別中，分別有55%、66%及75%的飛蚊症患者認為症狀有改善。研究團隊的理據是，菠蘿含Bromelain酵素，可透過分解眼球中的膠原纖維令飛蚊消失，因為退化性飛蚊是一團膠原纖維。

玻璃體內出現混濁物，就會看到「飛蚊」。（100年生きる！眼科チャンネル）

菠蘿酵素可分解眼球膠原纖維？

用美食治病，是個天大喜訊，但很可惜，報告一出，卻引來醫學界一面倒抱質疑。日本著名眼科醫生梶原一人就明確指出，人體並不會直接吸收食物中的酵素，食物中的酵素會經分解進入血液，雖然眼球周圍有血管，但大分子養分也難以進入眼球，所以靠食物中的酵素去分解眼球中的膠原纖維是個極大的謬誤。

哪些人易有「飛蚊」？

飛蚊症出現是因玻璃體內的混濁物在視野中投射出陰影，這是種普遍的眼睛問題，影響不分年齡。然而，以下的人更容易患上飛蚊症，有些情況更極為危險（請按下圖👇👇👇）：

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人到中年、近視、糖尿病患者及出現眼部疾病，這四類人都是患飛蚊症高危一族！要特別注意的是，如「飛蚊」數量突然大增，又或同時看到閃光，這極可能是視網膜破裂或脫落的先兆，要立即求醫，否則失明！

看到「飛蚊」怎辦？

非疾病造成的飛蚊症被認為是無害的，也沒對應的治療藥物。梶原醫生指，人會適應這些「飛蚊」，漸漸會不覺它們的存在。這也是菠蘿療法受質疑的其中一個原因，不少眼科醫生都認為，這可能只是起了安慰劑的作用。其實當眼前出現「飛蚊」，轉動一下眼球，也可使「飛蚊」暫時離開視線。

看白牆時「飛蚊」很清楚（100年生きる！眼科チャンネル）

當看其他景物時「飛蚊」便變得不明顯（100年生きる！眼科チャンネル）

菠蘿對保護眼睛有幫助？

目前沒足夠證據表明食菠蘿可治療或緩解飛蚊症。不過菠蘿含維他命C、維他命A和其他營養素，也確實對眼睛健康有益。維他命C的抗氧化作用，有助保護眼睛免受自由基損傷。維他命A對視力和視網膜功能也至關重要。

少喝咖啡可防止飛蚊症過早出現。（Porapak Apichodilok @pexels）

奧比斯建議少喝咖啡防飛蚊症

奧比斯則建議，少喝含咖啡因飲品和少吃辛辣刺激食物，多吃清淡食物及吸收足夠維生素，對防止飛蚊症過早出現或避免惡化都有正面影響。

參考資料：100年生きる！眼科チャンネル／奧比斯／專業護眼中心