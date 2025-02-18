淮山功效｜補脾養胃乾淮山勝鮮淮山？與1物同吃易致嘔吐+挑選2招

淮山是常見的食材，不論湯水、小菜都可以見到它們的身影。淮山有新鮮，也有乾貨的，功效有沒有不同？進食淮山有什麼宜忌？處理新鮮淮山時手痕怎麼辦？這次我們邀請了中醫師為大家解惑。



鮮淮山。（istockphoto）

淮山功效｜淮山藥食同源 補脾養胃生津益肺

淮山又名淮山藥，和山藥是同一種東西，為薯蕷科多年生草本植物薯蕷的塊根，營養豐富，藥用價值極高。香港註冊中醫許秀欽指，淮山性平，味甘，歸脾、肺、腎，有益氣養陰、補脾養胃、生津益肺的作用，為藥食同源之食物。

鮮淮山。（圖片資料：istockphoto）

淮山功效｜淮山百搭 炒菜製麵煲糖水都得

所謂藥食同源，意指「寓醫於食」，很多食物同時亦是藥物，它們之間並無絕對的分界線。淮山歸脾、肺和腎，而且非常平和，故淮山是一年四季的煲湯好材料。新鮮淮山還可以炒菜、製麵、煮糖水甜品等，可謂是一種百搭的食材。

淮山麵。（網絡圖片）

淮山功效｜乾淮山、鮮淮山口感大不同 中醫教選又長又瘦

中醫師指，乾淮山、鮮淮山在功效上相似，但乾淮山略勝一籌，原因是其出產地不同。香港的乾淮山大都出產自河南，河南的鐵棍淮山是淮山中的上上品，口感爽脆稠滑，功效少勝鮮淮山一點；而香港的鮮淮山大多源自廣東，口感大多較粉，沒乾淮山的爽脆。

乾淮山多來自河南。（圖片資料：istockphoto）

揀淮山貼士｜筆直瘦長為佳

淮山怎樣分好壞呢？許秀欽中醫指，好的鮮淮山一定是筆直均勻、瘦長的；如想買靚的乾淮山，只要去藥房點名河南的鐵棍淮山，大多都不會出錯。

處理淮山｜手痕不適用醋止癢 先蒸後削皮減過敏

處理新鮮淮山時，相信不少人也試過手痕不適，許秀欽醫師指，這種淮山過敏的情況主要是來自淮山的粘液呈鹼性，只要用清水清洗乾淨，再用食醋塗在患處就可以止癢。新鮮的淮山也可在削皮前先蒸一蒸，這亦可以減少過敏的機會。

相關文章：入廚貼士｜去淮山皮2招免手套不痕癢 鐵棍紫心山藥4大淮山分清楚

鮮淮山。（圖片資料：istockphoto）

淮山宜忌｜糖尿病也合用 和鯉魚相剋勿同服

許秀欽中醫指淮山好處多，且性平味甘，相當溫和，連糖尿病患者也相當適合服用。但淮山也有其宜忌，它和鯉魚相克，若同食會出現嘔吐等腸胃反應。而且淮山為鹼性食物，在吃淮山時也要避免同時吃過多的鹼性食物，以免酸鹼失衡出現腸胃不適。

鹼性食物包括：牛奶、檸檬、蘋果、草莓、綠色蔬菜、橘子類、杏仁、胡蘿蔔、海帶、西瓜、南瓜、洋蔥