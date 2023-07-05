食物安全｜腐竹含未標示防腐劑促停售！過敏或呼吸困難1類人最危

食安中心昨日（7月4日）公佈，發現有上架的食物違反相關的食物規定，一項腐竹食品驗出含有二氧化硫，而樣本的食物標籤中並無二氧化硫或亞硫酸鹽的名稱。亞硫酸鹽是常見的防腐劑物質，進食後可能引起過敏反應，嚴重可致命。



響鈴牌響鈴鮮腐竹。（響鈴鴻福食品批發有限公司官網）

響鈴牌響鈴鮮腐竹驗出二氧化硫 食安：已指令停售

食安中心公佈，在響鈴牌響鈴鮮腐竹中驗出含量百萬分之三十九的二氧化硫，而樣本的食物標籤並未有根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》（第132W章）標明有關添加可致呼吸困難或致命的亞硫酸鹽的名稱，違反了相關食物規定。

響鈴牌響鈴鮮腐竹。（響鈴鴻福食品批發有限公司官網）

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》（第132W章）規例，預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。食物安全中心已指令有關商戶停售受影響批次產品，亦表示仍會繼續調查，惟該批食物到期日為2023年6月2日，還望各位小心為上。

亞硫酸鹽會添加在香腸中作為防腐劑。（圖片資料：ISTOCK）

二氧化硫（亞硫酸鹽）可作防腐 常見於香腸、醃菜中

食安中心指，亞硫酸鹽是一組天然存在於人體和部分食物中的化學物，在葡萄酒發酵前的釀酒過程中添加，可以殺死可影響質量的微生物，此外，亞硫酸鹽亦會經常添加在乾果、醃菜及香腸中作為防腐劑。

若是二氧化硫的過敏人士，就必須小心注意所進食的食物食品標籤，戒絕一切含有亞硫酸鹽的食物，否則有機會引起嚴重的過敏反應。而法例規定，如食物濃度達到或超過百萬分之十的亞硫酸鹽組成或含有上述濃度的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別（例如防腐劑）及其名稱須在配料表中指明，而上述的鮮腐竹則明顯違規。

哮喘發作。（圖片資料：ISTOCK）

亞硫酸鹽過敏可致呼吸困難或致命 哮喘患者要小心

醫學博士Daniel More, MD曾在醫學網站上分享，亞硫酸鹽過敏其實可以發生在任何人身上，但最常見於哮喘患者。它的其過敏反應包括喘息、咳嗽和哮喘發作、呼吸困難，嚴重者更可致蕁麻疹、喉嚨或頸部腫脹甚至致命。

資料來源：食安中心/verywellhealth