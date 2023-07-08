檸檬榨汁貼士｜實試榨檸檬汁3方法 X秘技超簡單變出2倍檸檬汁！
撰文：古曦朗
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檸檬營養豐富，含有對人體有益的維他命C，清新誘人，是日常常見的水果之一，而我們最常用的其實是檸檬汁。原來不同切法，所擠出的檸檬汁分量都完全不同！記者實試了3種方法，快來看哪種最好！
檸檬營養豐富 美白降血脂
檸檬可增加維他命C，更具美白功效。一顆檸檬含有31毫克的維他命C，等於成人一天50%所需。維他命C可以通過減低體內的「酪氨酸酶」活性，來抑制合成黑色素。而且檸檬的檸檬苦素、柑橘類黃酮素等成分可以降血脂、助抗癌與去除自由基，可見其營養價值極高。
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方法一：1刀切檸檬榨汁 徒手擠汁最少
只在檸檬中間切一刀，再用手榨出檸檬便是了。這樣榨出的檸檬汁分量最少，且要用上最大力氣。如果家中沒有任何輔助工具，就只能靠自己的氣力了。
方法二：檸檬2刀切4瓣 最常見且量適中
在檸檬上橫切一刀後，再橫切切成4瓣，再用手擠出檸檬汁。這種方法最為常見，而且4瓣檸檬的體積較小，只用2指便可把檸檬汁擠出。這方法的檸檬汁分量適中，比1刀切的方法多。
方法三：X形切法汁量最多 是1刀切的2倍
X形切法是要切2刀，但和上述的不同，它要以「X」形左右斜切，然後用手把檸檬汁擠出即可，這切法最後得出的檸檬汁分量最多！因為這切法可令檸檬汁集中往下流，還減少了檸檬汁飛濺的情況，是筆者最為推薦的方法！