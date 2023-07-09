油魚復仇記｜請前上司食油魚西京燒屁股漏油臭到癲！油魚是禁魚？

日前連登有網民分享，有前同事突上公司探班並分享自製的料理，原來該食物是「油魚」，結果釀成惡臭慘劇。油魚在多年前的超市也曾造成過大型惡臭事故，油魚究竟是什麼？為什麼其「威力」這樣驚人？對身體有害嗎？



西京燒。（資料圖片）

前同事分享自製西京燒「鱈魚」料理 全公司中招臭到癲

日前在連登討論區中，有網友分享自己關於油魚的慘痛經歷。他指之前和上司不歡而散的前同事，早上突然來探班，並分享了自製的西京燒「鱈魚」料理，每位同事都吃了一塊，喜歡吃魚的前上司更一次過吃了三塊。

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屁股漏油弄濕椅墊 全公司有陣臭油味

樓主表示，他吃的時候感覺並無不妥，而且食物賣相相當不錯，只是吃上去有點油膩罷了。但原來他採用的食材根本不是鱈魚，而是會令人屙油的油魚。過了一會，樓主便感覺不妥，有熱流從屁股中湧出，立即去廁所查看，發現有油從屁股中自行漏出。所有同事都中招，而吃最多的上司更把椅墊弄混，油分滲透到椅墊中。整間公司都有陣臭油味，而且所有人都在排廁所，場面相當驚人。

油魚被日本、意大利列為禁魚 百佳曾售終罰款

油魚其實是棘鱗蛇鯖和異鱗蛇鯖兩者的總稱，亦有不同別稱，包括龍雪鱈、仿鱈魚、白玉豚、牛油魚、油鱈魚等，而香港政府則建議統一稱之油魚。在日本、意大利兩地，油魚都被列為禁止進口的魚種，日本更列油魚為「有毒魚」。

根據政府新聞網的資訊，於2007年初，有多名消費者投訴，指食用百佳出售的急凍鱈魚柳後感到不適，出現肚瀉及排油現象。百佳則回應，稱「油魚」為「鱈魚」的一種，事件亦不涉及品質和安全問題。但當局指「油魚」與「鱈魚」是不同種類，日本、意大利亦已有法例禁止油魚入口。最終百佳罪成，罰款45000港元。

油魚。（圖片來源：食安中心）

油魚含高濃度的油脂 難被人體消化

油魚中的脂肪含量豐富，而且天然含有蠟酯導致油魚的味道極其鮮美、肥嫩可口。但人們進食油魚後，蠟酯會因在人體內難以消化而囤積在直腸中，會導致排油腹瀉，並出現胃痙攣以至急性腹瀉等不適，所幸受影響的人一般會在24至48小時內痊癒。

因此雖然油魚味美，但不少地方政府還是決定將其禁止食用，日本、意大利已有法例禁止油魚入口，澳洲則設公告為不建議食用魚類，令它成為禁忌的美食。而香港在2007年的油魚事件發生後，食物安全中心已發出有關識別及標籤油魚／鱈魚的指引 ，指業界應確保正確標示所出售的魚類，並宜採用「油魚」一名來標籤上述的魚類，以便顧客可把油魚與其他魚類區別開來。

資料來源：連登/食安中心/香港政府新聞網